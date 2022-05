Pod koniec kwietnia pojawiły się doniesienia, że punkt recepcyjny w Zamościu obsługujący uchodźców z Ukrainy przestaje działać. Miało to związek z coraz mniejszą liczbą osób przekraczających granicę, a także powrotem Ukraińców do kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytanie od widza: Przyjęliśmy uchodźców, ale moi synowie chcą, żeby oni się wyprowadzili

- Każdego dnia przyjmujemy już tylko ok. 50 osób. W związku z tym można to wygospodarować w innych punktach - mówił wówczas Jacek Bełz z Urzędu Miasta Zamość w rozmowie z Radiem Lublin. W sobotę (14 maja) "Dziennik Wschodni" poinformował, że zniknął także punkt noclegowy dla uchodźców, który znajdował się przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3. Ukraińcy nocują obecnie w innym miejscu.

Zamość. Uchodźcy z Ukrainy przebywają w nowym punkcie noclegowym. To dawna izba wytrzeźwień

Jak czytamy w dzienniku, przeniesienie punktu kwaterunkowego nastąpiło decyzją prezydenta na zlecenie wojewody. Od kilku dni Ukraińcy przybywający do Zamościa kierowani są do budynku dawnej izby wytrzeźwień przy ul. Majdan 10. Jak przekazał Zygmunt Nosal, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, w ostatnim czasie punkt przyjmował zaledwie od kilku do kilkunastu osób w ciągu doby. Postanowiono więc zwolnić zajęte przy ZSP nr 3 sale gimnastyczne, a uchodźców przenieść do dawnej izby wytrzeźwień.



Jak czytamy, Ukraińcy mają tam lepsze warunki. - Są tam trzy-, czteroosobowe pokoje, a nie wielka hala. Jest więc zapewniona pewna intymność - powiedział Nosal, dodając, że punkt będzie działać "tak długo, jak będzie wymagał tego wojewoda", ponieważ organizacja punktów kwaterunkowych nie jest zadaniem własnym samorządu.

Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ukraińcy: Atak zakazaną bronią w Mariupolu. "Piekło zstąpiło na ziemię"

Straż Graniczna: Od początku wojny odprawiono ponad 3,3 mln osób z Ukrainy

W sobotę 14 maja z Ukrainy do Polski wjechało 22,9 tysiąca osób, a w przeciwnym kierunku odprawiono ich natomiast 31,5 tysiąca. W niedzielę do godziny 7 do Polski przyjechało 5,8 tysiąca osób z Ukrainy. Łącznie od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 3 miliony 383 tysiące Ukraińców.

***



Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.