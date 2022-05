Chorzów. Skok przez rondo. 22-letni kierowca nie dał rady jechać dalej [WIDEO]

Jak podaje chorzowska policja, zignorowanie znaków drogowych doprowadziło do niebezpiecznej sytuacji. W ubiegły wtorek około godziny 20:47 na ulicy księdza Jana Gałeczki w Chorzowie kierowca "przeskoczył" przez rondo. Teraz policja udostępniła nagranie z monitoringu z tego zdarzenia.

Chorzów. Kierowca zignorował znaki i "skoczył" przez środek ronda

"22-letni obcokrajowiec zignorował obowiązujące oznakowanie i przejechał, a właściwie 'przeleciał' przez środek ronda z ulicą Ryszki. Na szczęście w tym czasie z przeciwnego kierunku nie poruszał się żaden pojazd i nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu" - czytamy w komunikacie policji. Pojazd prowadzony przez kierowcę zakończył jazdę na przeciwnym pasie ruchu.

Ponadto osobówka, którą jechał 22-latek od stycznia 2022 roku nie posiadała dokumentów, które dopuszczałyby pojazd do ruchu. Dzięki monitoringowi funkcjonariuszom udało się ustalić cały przebieg zdarzenia i ukarać nierozważnego kierowcę.

"Kierujący za swoje zachowanie na drodze został ukarany mandatami karnymi o łącznej kwocie 2000 zł. Przypominamy, że w myśl artykułu 25 Ustawy prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność, jak również poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem" - napisali chorzowscy policjanci.

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

