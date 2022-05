Sondaż. Polacy o najważniejszych zadaniach rządu. Na pierwszym miejscu walka z inflacją

"Rzeczpospolita" przeprowadziła sondaż, w którym ankietowanych zapytano, co według nich jest najważniejszym zadaniem rządu w najbliższych miesiącach. 50,7 proc. Polaków wskazało na walkę z inflacją, a 22 proc. uważa, że kluczowe jest odblokowanie środków UE z Krajowego Funduszu Odbudowy.

Dla 8 proc. badanych najważniejsze jest wzmocnienie polskiej armii. 6 proc. respondentów za priorytet uznało pomoc dla uchodźców z Ukrainy, a 5,9 proc. - działania dyplomatyczne w sprawie zaostrzenia sankcji wobec Rosji.

Sondaż: Priorytet rządu - walka z inflacją

Walkę z inflacją za priorytetowe zadanie rządu uważa prawie 2 na 3 badanych (63 proc.) do 24. roku życia i 55 proc. badanych o dochodach wynoszących od 3001 zł do 5000 zł netto. Tego zdania w większości są mieszkańcy miast liczących między 100 tys. a 199 tys. mieszkańców.

Z danych opublikowanych w piątek przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 12,4 proc. GUS podaje też dane w rozbiciu na ceny towarów i usług - pierwsze podrożały o 13,1 proc., drugie o 10,1 proc.

Tarcza antyinflacyjna przedłużona?

Od 1 lutego w Polsce obowiązuje tarcza antyinflacyjna. W założeniu została wprowadzona na sześć miesięcy, co oznacza, że przestanie obowiązywać wraz z końcem lipca tego roku. Obejmuje zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych objętych wcześniej stawką 5 proc., a także zerowy VAT na gaz ziemny oraz nawozy. W związku z wprowadzoną tarczą antyinflacyjną obowiązuje również obniżenie VAT z 23 proc. do 8 proc. na paliwa oraz przedłużenie 5 proc. stawki VAT na prąd i obniżenie VAT na ciepło do 5 proc.

Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, zapowiedział na początku maja, że rząd ma w planach przedłużenie tarczy antyinflacyjnej "dotąd, aż inflacja będzie się utrzymywała na tym poziomie", czyli do momentu, aż zacznie spadać. Zastrzegł jednak, że konkretna decyzja wciąż jeszcze nie zapadła.