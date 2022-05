Ząbkowice Śląskie. Marcel C. skazany za zabicie rodziców i brata. Wstrząsający motyw

Marcel C. będzie mógł starać się o warunkowe zwolnienie z więzienia po upływie 30 lat. Poza pozbawieniem wolności został też pozbawiony praw publicznych przez Sąd Okręgowy w Świdnicy na czas 10 lat. Wyrok dożywocia nie jest jednak prawomocny.

Ząbkowice Śląskie. 18-letni Marcel zabił rodziców i młodszego brata siekierą

Do dokonania zbrodni doszło w grudniu 2019 roku w Ząbkowicach Śląskich. W nocy 18-letni wówczas Marcel C. zadzwonił na policję i przekazał, że jego rodzina została napadnięta, a on czeka na pomoc na dachu domu. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia mundurowi odnaleźli ciała trzech ofiar. Matki i ojca Marcela C. oraz jego siedmioletniego brata.

Sekcja zwłok wykazała, że na ciałach wszystkich ofiar było kilkadziesiąt ran, powstałych w wyniku uderzenia siekierą. Po pewnym czasie stwierdzono, że nastolatek upozorował napad rabunkowy na swój dom, a następnie starał się zatrzeć ślady. Próbował spalić i ukryć ubranie, które miał na sobie podczas popełnienia przestępstwa oraz siekierę - przekazuje Wirtualna Polska.

Ząbkowice Śląskie. Brak empatii i nienawiść wobec otoczenia

Marcel C. ostatecznie przyznał się do popełnionego zabójstwa. Tłumaczył, że zabił rodziców, ponieważ ci zmuszali go do nauki i nie pozwalali grać na komputerze. Nie zgodzili się również na jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna był także zazdrosny o swojego siedmioletniego brata. W wyniku badań przeprowadzonych przez biegłych lekarzy psychiatrów ustalono, że Marcel C. był i jest osobą poczytalną.

Psycholodzy z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie stwierdzili, że mężczyzna ma zaburzenia osobowości, które przejawiają się "brakiem empatii i wrażliwości, zgeneralizowaną wrogością, a nawet nienawiścią wobec otoczenia". Według biegłych psychologów zaburzenia, które posiada Marcel C., wskazują na "wysokie prawdopodobieństwo dokonania przez niego podobnych czynów w przyszłości". Skala zbrodni była na tyle przerażająca, że proces został utajniony.

