Pogoda na dziś - niedziela 15 maja. Będzie pogodnie, ale w niektórych regionach wietrznie

W niedzielę w kilku regionach czeka nas słoneczny i bezchmurny dzień. Sprawdź, w których województwach będzie najcieplej oraz gdzie pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Dowiedz się także, gdzie powieje najsilniejszy wiatr.

Pogoda na dziś - niedziela 15 maja. Najcieplej będzie na zachodzie

W niedzielę najwięcej stopni pokażą termometry we Wrocławiu i Zielonej Górze - 21 stopni. Z kolei w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy i Warszawie będzie po 20 stopni. 19 stopni wskażą termometry na Podkarpaciu, o stopień chłodniej będzie w województwie lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim i zachodniopomorskim. W Olsztynie oraz Białymstoku temperatura osiągnie 17 stopni. Najchłodniej tego dnia będzie w Trójmieście - 16 stopni.

Pogoda na dziś - niedziela 15 maja. Najcieplej będzie na południu Fot. Gazeta.pl

Pogoda na dziś - niedziela 15 maja. W kilku regionach powieje silniejszy wiatr

Najwięcej chmur będzie na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie czeka nas duże zachmurzenie. Nieco mniej chmur prognozowanych jest we wschodniej i północnej Polsce. W pozostałych regionach czeka nas słoneczna niedziela. Mimo licznych chmur nie będzie dziś padać.

Wiatr w niedzielę osiągnie w porywach do 50 km/h nad morzem oraz w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Do 40 km/h powieje w Wielkopolsce, Małopolsce, Śląsku i na Mazowsze oraz w województwie zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. W pozostałych regionach wiatr będzie słaby, w porywach do 30 km/h.

