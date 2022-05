Babia Góra. Fotopułapka uchwyciła spacerującego niedźwiedzia. Czy to Puszek? [WIDEO]

Niedźwiedź brunatny został nagrany dzięki fotopułapce, którą przyrodnicy umieścili w Babiogórskim Parku Narodowym (województwo małopolskie) w miejscu ostoi zwierzęcia. Wideo ze spaceru przyrodnicy opublikowali w mediach społecznościowych tamtejszego parku.

Babia Góra. Niedźwiedź zarejestrowany przez fotopułapkę [WIDEO]

"Babiogórski Park Narodowy to ostoja niedźwiedzia, stanowiąca nie tylko sypialnię w okresie zimowym 'gawrowania', ale również ważny 'węzeł komunikacyjny' pomiędzy innymi obszarami występowania. Obserwujemy go często podczas wędrówek po Beskidach" - napisali przyrodnicy.

Niedźwiedź na Babiej Górze. "Najprawdopodobniej jest to nasz sławetny Puszek"

W czwartek Maciej Mażul, przyrodnik z Babiogórskiego Parku Narodowego przekazał, że ślady i tropy niedźwiedzia są obserwowane, ponieważ zwierzę cały czas krąży w tych okolicach. - Widać na filmie, że ma białą łatkę na łopatce, co wskazywałoby, że prawdopodobnie jest to nasz sławetny Puszek, który się tu zadomowił. Wideopułapka uchwyciła go już, gdy był młody. Teraz ma około ośmiu lat - powiedział cytowany przez tvn24.pl za PAP.

Niedźwiedź brunatny jest największym drapieżnikiem lądowym w Polsce. Osiąga nawet 2,5 m długości, a jego waga może przekroczyć 300 kilogramów. Żyje do 50 lat. Pomimo sporych rozmiarów jest on w stanie biec z prędkością do nawet 65 kilometrów na godzinę - wskazują Lasy Państwowe. Potrafi pływać i wspinać się wysoko w górach. Niedźwiedzie brunatne to zwierzęta wszystkożerne, najczęściej jednak żywią się roślinami.

