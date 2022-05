Przecieki na maturach. Dyrektor CKE: Tym, którzy widzieli arkusz, z przyjemnością unieważnię egzamin

Cały tekst "Dyrektor CKE po przeciekach z matur: Wyszły od któregoś z dyrektorów. Unieważnię egzaminy tym, którzy skorzystali" dostępny na stronie "Gazety Wyborczej"

REKLAMA

Zobacz wideo Czarzasty: Lewica, głosując za KPO wiedziała, że te pieniądze nie spłyną, jeśli będzie łamane prawo

W zeszłą środę, 4 maja, rozpoczęły się egzaminy maturalne. Niemal od razu pojawiły się informacje o możliwych przeciekach, ponieważ już kilkanaście godzin wcześniej użytkownicy Google mieli wyszukiwać nietypowe frazy.

Z kolei w czasie matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na adres sekretariatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej napłynęła wiadomość ze zrzutami z ekranu z rozmowy prywatnej na zamkniętej grupie internetowej. Jak się okazało, ktoś wysłał na grupę zdjęcia całych stron arkusza maturalnego, do którego przystąpili uczniowie. Były to wydrukowane już karty i sfotografowane strona po stronie.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Prasa: Wywiad USA nie przekazuje Ukrainie dwóch rodzajów informacji

CKE zawiadamia prokuraturę

Marcin Smolik, dyrektor CKE w rozmowie z wrocławską "Gazetą Wyborczą" przekazał, że do instytucji wpłynęły dwa zgłoszenia dot. przecieków i w obu przypadkach została zawiadomiona prokuratura. - Pierwsze dotyczyło języka angielskiego na poziomie podstawowym. Tuż przed rozpoczęciem egzaminu na Twitterze opublikowane zostało zdjęcie fragmentu arkusza maturalnego z zadaniem otwartym - powiedział. - Otrzymaliśmy również zrzuty ekranu z zamkniętej grupy na Messengerze, na której pojawiły się zdjęcia tekstu i trzech zadań zamkniętych arkusza z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym - dodał.

Smolik zapytany został także o możliwe przyczyny tegorocznych przecieków. - Pojawiły się w momencie, gdy arkusze były już w szkołach. Nie mam więc wątpliwości, że któryś z dyrektorów po prostu niezgodnie z prawem otworzył pakiet, rozerwał banderole, którymi zabezpieczony jest arkusz, i sam go sfotografował lub przekazał go do sfotografowania zdającym - stwierdził. Czy maturzyści mogą się więc obawiać tego, że ich egzaminy zostaną unieważnione? Dyrektor CKE przekazał "Wyborczej", że w tym roku stało się tak w przypadku czterech uczniów, którzy wraz z arkuszem sfotografowali swój numer PESEL. - Osobom, które miały wgląd w arkusz przed maturą, z przyjemnością unieważnię egzamin - zapowiedział.

Polska znów homofobicznym liderem w UE. Utrzymaliśmy niechlubny wynik