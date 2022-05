Pogoda na dziś - piątek 13 maja. Ciepło w całej Polsce. Na południu możliwe burze

W piątek 13 maja zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże. Lokalnie, głównie na południu kraju, pojawią się burze. Towarzyszyć im mogą opady deszczu do 10-15 mm, na krańcach południowych miejscami do 20 mm, z porywami wiatru do około 60-70 km/h. Lokalnie niewykluczony także drobny grad - prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na piątek 13 maja. Bardzo ciepły dzień na południowym zachodzie. Nawet 25 stopnie

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 17 stopni Celsjusza w północnych regionach Polski, a na pozostałym obszarze - od 18 do 22 stopni. Najcieplej będzie jednak na południowym zachodzie kraju - tam termometry mogą pokazać nawet 24-25 stopni. Z zachodu i południowego zachodu powieje wiatr umiarkowany, porywisty, a nad morzem okresami dość silny - w porywach do 60 km/h. W górach porywy do 80 km/h.

Nocą z piątku na sobotę termometry odnotują od 9-12 stopni nad Bałtykiem i na Mazurach, a w pozostałych regionach - maksymalnie 16 stopni. Noc będzie pogodna i bez opadów.

Warunki biometeorologiczne w piątek 13 maja

W piątek nad Polskę nadal napływać będzie chłodniejsza masa powietrza znad Skandynawii. Synoptycy przestrzegają, że dynamiczna pogoda może mieć niekorzystny wpływ na samopoczucie - zwłaszcza mieszkańców północnych i południowych regionów.

Warunki biometeorologiczne w Polsce zachodniej będą obojętne na początku dnia i przejdą w niekorzystne w kolejnych godzinach, a potem znów obojętnych. Na wschodzie z początkowo obojętnych zmienią się w niekorzystne i takie pozostaną do końca dnia.

