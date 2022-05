Grudziądz. Pędził na hulajnodze 50 km/h. Dostał mandat od grupy Speed

Do zdarzenia doszło w środę 11 maja w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie). Kiedy policjanci z grupy Speed kontrolowali prędkość pojazdów na ulicy Południowej, zauważyli mężczyznę pędzącego na hulajnodze elektrycznej.

Grudziądz. Za szybko jechał na hulajnodze. Otrzymał mandat od grupy Speed

Policjanci z drogówki postanowili sprawdzić, z jaką prędkością porusza się mężczyzna. "Ku zdziwieniu funkcjonariuszy okazało się, że zarejestrowali prędkość 50 km/h, czyli o 30 za dużo dla tej kategorii pojazdu. W związku z popełnionym wykroczeniem 21-letni mieszkaniec Grudziądza został ukarany mandatem karnym w kwocie 400 zł" - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji.

Hulajnogi elektryczne mają status pojazdu

Policjanci podkreślali, że osoby użytkujące hulajnogę elektryczną mają nie tylko prawa, ale też obowiązki. Jak czytamy w komunikacie wydanym przez policję, 20 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720), regulująca status hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch oraz zasady korzystania z tych urządzeń w ruchu drogowym.

"Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany" - podają.

"Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić - z prędkością dopuszczalną 20 km/h" - dodają funkcjonariusze.

