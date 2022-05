Pogoda w czwartek 12 maja będzie dynamiczna. Maksymalna temperatura powietrza będzie wahała się od 13 stopni Celsjusza nad morzem przez 23 stopnie w centrum do nawet 28 st. C na Podkarpaciu. Dodatkowo w wielu regionach przewidywane są burze, miejscami będą one gwałtowne.

REKLAMA

Zobacz wideo Nietoperze są żywym barometrem zmian klimatycznych. W Polsce szybko ubywa gatunków zimnolubnych

Załamanie pogody. Gwałtowne burze z gradem

"Dzisiaj miejscami możliwy jest słaby przelotny deszcz, tylko na wschodzie i południu wystąpią burze, miejscami gwałtowne z gradem, opadami deszczu ok. 20 mm oraz porywami wiatru 80-95 km/h" - zapowiadali w czwartek rano synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

W związku z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia silnych burz. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego (żółte) i drugiego (pomarańczowe) stopnia. Alerty pierwszego stopnia przewidywane są dla województw:

warmińsko-mazurskiego (oprócz powiatów zachodnich),

podlaskiego,

mazowieckiego (oprócz powiatów zachodnich),

lubelskiego (zachodnia część województwa),

świętokrzyskiego,

śląskiego (oprócz powiatów północnych),

małopolskiego (oprócz powiatów południowych),

podkarpackiego (oprócz powiatów południowych).

Kiedy przyjdzie zimna Zośka? Czy czekają nas przymrozki? [PROGNOZA]

Synoptycy prognozują burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu od 15 do 20 mm, a także porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alerty pozostaną ważne do godz. 16 i 18 na północy oraz do godz. 20 w pozostałych regionach.

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Silniejsze burze pojawią się natomiast bliżej wschodniej i południowej granicy. Instytut wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia dla województw:

lubelskiego (powiaty: Biała Podlaska, bialski, parczewski, włodawski, łęczyński, chełmski, Chełm, świdnicki, krasnostawski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, Zamość, biłgorajski);

podkarpackiego (powiaty: lubaczowski, jarosławski, przeworski, leżajski, rzeszowski, Rzeszów, łańcucki, przemyski, Przemysł, strzyżowski, jasielski, krośnieński, Krosno, brzozowski, sanocki, bieszczadzki, leski);

małopolskiego (powiaty: gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, nowotarski, tatrzański).

Radar burz. Zapowiadana jest wichura, zamieć i gradobicia

Przewidywane są burze z opadami deszczu od 15 do 25 mm, a także porywy wiatru do nawet 95 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alerty pozostaną ważne do godz. 20 na wschodzie i do godz. 21 na południu kraju. Synoptycy zastrzegają, że sytuacja jest dynamiczna i ostrzeżenia mogą zostać wydłużone bądź podwyższone.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.