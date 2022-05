Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 19:30. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił, że posiedzenie będzie poświęcone głównie sprawom związanym z organizacją prac klubu. Wyjaśniał, że Jarosław Kaczyński będzie chciał poruszyć kilka kwestii, między innymi funkcjonowania struktur partii oraz biur parlamentarzystów.

Posiedzenie odbywa się tuż przed zaplanowanym na czwartek głosowaniem w sprawie wyboru prezesa Narodowego Banku Polskiego. Kandydatem jest obecny szef banku centralnego Adam Glapiński, który niespodziewanie pojawił się w środę na ulicy Nowogrodzkiej i uczestniczy w partyjnym spotkaniu. Fakt ten jest szeroko dyskutowany w mediach społecznościowych przez polityków i dziennikarzy.

"Jeśli szef NBP tak rozumie niezależność, to przestaje się dziwić, dlaczego jego prognozy zazwyczaj niezbyt kurczowo trzymają się rzeczywistości" - skomentował przybycie Adama Glapińskiego na Twitterze dziennikarz TVN24 Radomir Wit.

"Warto zauważyć co do zaoferowania ma Glapiński. Otóż w zarządzie NBP są aż 2 wakaty. Kolejne wakaty to 2 nieobsadzonych sejmowych członków RPP. Co jest ewenementem. A więc prof. Glapiński ma czym handlować w zamian za swoje poparcie. Oferta dla ziobrystów? Konfederacji? Kukiza?" - pyta dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

""Z ustawy niezależny i bezpartyjny. Tyle z teorii... tak wygląda państwo z dykty w wykonaniu PiS" - skomentował przyjazd szefa banku centralnego poseł PO Waldy Dzikowski.

Dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz podkreśla, że wizyta szefa NBP w siedzibie partii rządzącej odbywa się, kiedy ważą się losy jego drugiej kadencji i podaje też inne przykłady "niezależności wg PiS".

"#Przyłębska #Glapiński #Manowska. Ikony PiS-owskiej „niezależności"…" - napisał Borys Budka.

Czwartkowe w Sejmie głosowanie ws. kandydatury Adama Glapińskiego

Zgodnie z harmonogramem Sejmu w czwartek odbędzie się głosowanie w sprawie wyboru prezesa Narodowego Banku Polskiego. Kandydaturę Adama Glapińskiego, obecnego szefa NBP, złożył Andrzej Duda.

Gawkowski podczas środowego przemówienia zaapelował do prezydenta. - Niech pan wycofa się ze zgłoszenia największego truciciela, muchomora polskiej gospodarki. Można wybrać nowego, lepszego prezesa Narodowego Banku Polskiego - mówił.

- Proszę do Kancelarii Prezydenta składać takie wnioski, a nie do Kancelarii Sejmu - odpowiedziała mu marszałkini Sejmu Elżbieta Witek.

Kandydaturę Glapińskiego poprze Prawo i Sprawiedliwość. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że partia ma minimalną większość w tej sprawie. Zagłosowanie za Glapińskim zapowiedział już Paweł Kukiz. Przeciw zamierzają głosować Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL i Konfederacja.