Radar burz. W czwartek zapowiadane są wichury, zamiecie pyłowe i gradobicia

Jak podaje portal fanipogody.pl, powodem niebezpiecznej pogody w Polsce w czwartek 12 maja będzie bardzo ciepła masa polarno-morskiego, która dotrze z południowego-zachodu. Na północnym zachodzie natomiast zaznaczy się natomiast chłodniejsza strefa pofalowanego frontu, którego centrum ulokowane jest nad Skandynawią.

Pogoda na czwartek 12 maja - w Polsce mogą utworzyć się superkomórki burzowe

Z powodu nasilonego poziomego przepływu mas powietrza, w Polsce mogą pojawić się burze o wysokim natężeniu. Pierwsze wyładowania zapowiadane są już w okolicach godzin 8-9 rano. Ze względu na silny wiatr pojedyncze ośrodki burzowe mogą przybrać formę superkomórek burzowych, a nawet układów wielokomórkowych, które cechują się większym natężeniem niebezpiecznych zjawisk. Gdzie pojawią się najbardziej intensywne burze?

W czwartek 12 maja silnych burz należy spodziewać się najpierw w północno-zachodniej części Polski. Na tym obszarze mogą pojawić się także porywy wiatru dochodzące do 90-100 kilometrów na godzinę. W takiej sytuacji mogą wytworzyć się superkomórki burzowe, w trakcie których należy spodziewać się opadów gradu o średnicy dwóch-trzech centymetrów.

Z uwagi na silny wiatr i suszę, w wielu regionach burzom mogą towarzyszyć zamiecie pyłowe, które znacznie ograniczą widzialność. Burzowy front ma w ciągu dnia przesuwać się z północnego-zachodu na południowy wschód. W tym czasie prędkość wiatru wzrośnie do 60-80 kilometrów na godzinę - nie będą to jednak długotrwałe wichury. Poza wybrzeżem silnie powieje też w Sudetach i Tatrach, gdzie spodziewany jest wiatr dochodzący do 90-100 km/h.

Pogoda. W Polskę uderzą silne burze i nawałnice. Alerty IMGW

Jak zaznaczają synoptycy, ze względu na silny wiatr burze nie przyniosą dużych sum opadowych. Deszczu nie będzie zbyt wiele, jednak same burze mogą być niebezpieczne. "Spełnione zostaną miejscami kryteria dla wichury, gdyż porywy wiatru mogą osiągnąć 70 km/h, a nawet przekroczyć 80 km/h, skutkując lokalnymi szkodami w drzewostanie w czasie przechodzenia frontu. Lepiej nie parkować w czwartek samochodów pod drzewami, gdyż pod naporem silnego wiatru mogą się one łamać" - dodaje portal fanipogody.pl.

Z kolei portal dobrapogoda24.pl podaje, podobnie jak IMGW, że ryzyko najbardziej intensywnych burz wzrośnie na obszarze województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. To właśnie na tym terenie mają zostać wydane ostrzeżenia pierwszego lub drugiego stopnia przed burzami. Najsilniejsze nawałnice mają jednak uderzyć tuż za granicą Polski - w Ukrainie i Białorusi.