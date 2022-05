Niewielki parking, który liczy kilkanaście miejsc postojowych, znajduje się przed budynkiem krakowskiego urzędu na terenie Starego Miasta. Podczas sesji rady miasta, uczestnicy mogą korzystać też z parkingu, który należy do zakonników i znajduje się na tyłach krakowskiego urzędu. Ale nie za darmo.



Kraków. Dwie umowy w cenie 35,2 tys. złotych za stawianie pojazdów na parkingu duchownych

Zgodnie z umowami zawartymi przez urzędników, krakowscy zakonnicy są zobowiązani do udostępnienia pracownikom magistratu 20 miejsc postojowych na swoim parkingu. Jedna z umów opiewa na 3,2 tys złotych, a kolejna na 32 tys., co w sumie daje 35,2 tys. złotych za możliwość parkowania samochodów na parkingu duchownych - przekazuje portal Onet.

Okazuje się, że jednorazowe udostępnienie parkingu kosztuje 1,6 tys. złotych. Według harmonogramu krakowskiego urzędu miasta, w roku bieżącym odbędzie się 21 sesji, podczas których pracownicy magistratu będą musieli pojawić się w urzędzie. To oznacza, że władze Krakowa przeleją na konto zakonników co najmniej 33,6 tys. złotych. W 2020 roku udostępniono 25 miejsc parkingowych, na czas 20 posiedzeń, co kosztowało 45 tys. złotych. Rok później miasto zapłaciło za parking ok. 30 tys. zł.

Kraków. Komunikacja miejska w Krakowie umożliwia transport do centrum miasta

Warto zauważyć, że urzędnicy wynajmują parking w centrum miasta, choć sami zachęcają mieszkańców do rezygnacji z ruchu samochodowego w samym sercu Krakowa. Póki co, nic jednak nie wskazuje na to, aby sami radni zaczęli rezygnować z możliwości postoju w centrum. Nie zapominajmy też, że przy budynku krakowskiego urzędu znajduje się przystanek tramwajowy, przez który przejeżdża pięć linii, które docierają na Salwator, Wzgórza Krzesławickie, do Borku Fałęckiego, Bronowic, Małego Płaszowa, Nowego Bieżanowa, Kurdwanowa, a także na Czerwone Maki.

Nawet jeśli radni zdecydują się przyjechać na sesję samochodem, to mają możliwość pozostawienia go na parkingu podziemnym pod Muzeum Narodowym. Stąd można dotrzeć w 15 minut piechotą do urzędu lub pokonać trzy przystanki tramwajem - podaje Onet.

