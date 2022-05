Tatry. Historia "płaczącego" niedźwiadka ma swój happy end. Zwierzę jest bezpieczne

Mały niedźwiadek po raz pierwszy widziany był w sobotę 23 kwietnia. Od tamtego momentu turyści i mieszkańcy często obserwowali zagubionego malucha przy popularnym szlaku na Kasprowy Wierch.

Tatry. Zagubiony niedźwiadek jest już bezpieczny

Losem niedźwiadka, który szukał swojej matki, zainteresowała się cała Polska. Jak poinformował "Tygodnik Podhalański", młode zwierzę jest już bezpieczne - po malca z gawry wyszła niedźwiedzica. Już wcześniej pojawiła się nadzieja, że matka szuka zgubionego niedźwiadka, o czym pisaliśmy w poniższym artykule.

Tatry. Mały niedźwiadek znalazł mamę? Są już tropy dużego niedźwiedzia

Niedźwiadek miał przyjść na świat zaledwie kilka tygodni przed tym, jak się zgubił. W mediach pojawiły się też smutne nagrania małego zwierzaka, który próbował nawoływać matkę. "Niedźwiadek płacze pod stacją na Myślenickich Turniach. Serce się kraje" - pisał "Tygodnik Podhalański", który udostępnił nagranie z zagubionym malcem.

TPN zamknął szlaki z powodu zagubionego niedźwiadka

Z powodu zagubionego niedźwiadka Tatrzański Park Narodowy zdecydował o zamknięciu szlaków turystycznych Kuźnice-Myślenickie Turnie-Kasprowy Wierch, szlak dojściowy z Goncisk do stacji kolei krzesełkowej w Dolinie Gorczykowej i szlak narciarski Myślenickie Turnie-Wyżnia Gorczykowa Rówień.

- Faktem jest, że to jest młody, tegoroczny niedźwiedź i powinien być z matką - mówił w kwietniu specjalista TPN ds. niedźwiedzi Filip Zięba i dodał, że podobne historie z zagubionymi młodymi dzieją się w całych Tatrach. - Takie dramaty dotyczą wszystkich dzikich zwierząt, ale to jest przestrzeń przyrody, to nie są zwierzęta udomowione - dodał Zięba.

