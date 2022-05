Pogoda na czwartek - 12 maja. IMGW: Mozliwe burze i grad. Zagrzmi na południu i wschodzie

Pogoda w pierwszej części tygodnia była kształtowana przez wyż Wolf, który zapewnił słońce i wysoką temperaturą powietrza. Od czwartku czeka nas jednak zmiana - wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu. "W czwartek w zachodniej połowie kraju więcej rozpogodzeń, a opady lokalnie na wschodzie i wówczas możliwe burze na Podkarpaciu i w Małopolsce" - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w opublikowanym komunikacie.

Pogoda na czwartek - 12 maja. Najcieplej na zachodzie kraju

Według synoptyków najcieplej będzie w Krakowie - nawet 30 stopni Celsjusza. Niewiele mniej, bo 27 stopni termometry wskażą w Rzeszowie, Katowicach, natomiast w Kielcach i w Opolu 26 stopni Celsjusza. W centrum kraju - w Łodzi i Warszawie - oraz w Lublinie mieszkańcy odczują 25 stopni.

Na zachodzie kraju będzie najcieplej mimo niższych wartości niż na południu kraju. W Zielonej Górze i Poznaniu 21 stopni, a w Gorzowie Wielkopolskim 20. Najzimniej w Suwałkach, gdzie termometry pokażą zaledwie 12 stopni Celsjusza.

Burze na wschodzie i południu kraju

Chłodny front atmosferyczny przyniesie nie tylko ochłodzenie, ale także opady deszczu, a nawet burze."Burze możliwe będą głównie na wschodzie i południu kraju. Głównym zagrożeniem w burzach będą silne porywy wiatru przeważnie do 75-80 km/h, jednak lokalnie na krańcach południowo-wschodnich do 95 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do około 20-25 mm, może też spaść grad. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla województw:

Natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia mogą zostać wydane dla województw:

lubelskim;

podkarpackim;

małopolskim;

śląskim;

świętokrzyskim.

