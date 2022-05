Matura 2022. W środę matematyka i język hiszpański na poziomie rozszerzonym. Kiedy wyniki?

W środę o godz. 9:00 rozpocznie się matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin nie jest obowiązkowy, ale należy do najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Napisze go ponad 77 tys. tegorocznych absolwentów. Na rozwiązanie zadań będą mieli 180 minut.

Po południu, o godz. 14:00 odbędzie się matura z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym - chce do niego przystąpić 1183 absolwentów; oraz na poziomie dwujęzycznym, z którym zmierzy się 175 osób. Egzamin na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut, a na dwujęzycznym - 180 minut.

Matura 2022 z języka angielskiego. Niemal cały arkusz w internecie

Matura 2022. Poziom rozszerzony - ile trzeba mieć punktów, żeby zdać?

Aby zdać maturę, abiturienci muszą uzyskać co najmniej 30 proc. puntów z egzaminów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Osoby, które uczęszczają do klas lub szkół z językiem mniejszości narodowych, są jeszcze zobowiązane do egzaminu pisemnego ze swojego języka ojczystego. Maturzyści muszą też dodatkowo przystąpić do matury z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Najchętniej wybierany jest zwykle język angielski, za którym plasuje się matematyka.

W przypadku poziomu rozszerzonego nie ma progu punktowego, wynik egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Matura 2022. Kiedy wyniki? Kiedy poprawka?

Tegoroczni maturzyści poznają swoje wyniki 5 lipca. Tego dnia szkoły wydadzą uczniom świadectwa maturalne. Co z maturą poprawkową? Ta odbędzie się 23 sierpnia o godz. 9:00. Jej wyniki mają pojawić się w szkołach do 9 września.

Czarnek: Większość ukraińskich uczniów chce zdawać maturę zdalnie

W czwartek odbędą się egzaminy maturalne z biologii (poziom rozszerzony) i języka rosyjskiego (poziom rozszerzony i dwujęzyczny). Cały harmonogram tegorocznych matur znajdziesz w tym artykule:

Matura 2022. Harmonogram i terminy egzaminów

