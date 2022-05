W Chybach (woj. wielkopolskie, parafia Baranowo) został skradziony prawie 170-letni dzwon. Archidiecezja Poznańska prosi o informację wszelkie osoby, które mogłyby pomóc w znalezieniu zabytku.

Wielkopolska. W Chybach skradziono zabytkowy dzwon. Parafia prosi o pomoc

"Doszło do zuchwałej kradzieży zabytkowego dzwonu przy kościele filialnym w Chybach" - pisze archidiecezja, dodając, że śledztwo jest prowadzone przez policję. "Jeśli ktoś posiadałby jakiekolwiek informacje na ten temat - ksiądz proboszcz z Baranowa prosi przekazać je policji lub na adres parafii baranowo@archpoznan.pl" - czytamy.

Jak przekazał ks. Krzysztof Frąszczak, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie w rozmowie z TVN24, kradzież zabytku została zauważona 4 maja, gdy kościół był przygotowywany do odpustu. Według policji jednak do zdarzenia mogło dojść nawet dwa tygodnie wcześniej.

- Jeśli ktoś, zwłaszcza z mieszkających w pobliżu parafian, zauważył w ostatnim czasie coś podejrzanego, proszę o kontakt. Teren kościelny był zamknięty, więc złodzieje musieli dostać się przez ogrodzenie - powiedział ks. Frąszczak.

Chyby. Skradziony dzwon miał prawie 170 lat i ważył ok. 150 kilo

Skradziony dzwon był wykonany w 1853 roku ze spiżu przez poznańską pracownię C. Bresse i został wpisany do rejestru zabytków przez Miejskiego Konserwatora w Poznaniu. Mierzy 60 cm wysokości i 50 cm średnicy, a jego waga to ok. 150 kg. Jak czytamy, dzwon jest bogato zdobiony. "Umieszczone są na jego czaszy wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego, a z drugiej strony Madonny z Dzieciątkiem" - podaje archidiecezja.

