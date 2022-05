Pogoda na dziś - środa 11 maja. Nawet 29 stopni na termometrach. Na północy burze

Pogoda na środę 11 maja zapowiada się bardzo ciepło. Słupki rtęci w niektórych regionach podskoczą do niemal 30 stopni Celsjusza. Na północy jednak nieco gorsza aura - możliwe opady deszczu, a nawet burze.

Pogoda na dziś - środa 11 maja. Do 29 stopni Celsjusza na termometrach

Środa w niemal całej Polsce będzie bardzo ciepła. Jedynie na północy temperatura nie przekroczy 20 stopni Celsjusza i wyniesie 17 stopni w Koszalinie, 18 w Suwałkach oraz 19 stopni w Gdańsku. W pozostałych regionach słupki rtęci pójdą zdecydowanie w górę.

21 stopni Celsjusza mogą spodziewać się mieszkańcy Białegostoku, 22 stopnie w Olsztynie, 23 w Lublinie i Szczecinie, a 24 w Rzeszowie. 26 stopni z kolei w Katowicach, Łodzi, Toruniu i Warszawie, a 27 w Bydgoszczy, Krakowie, Opolu i Poznaniu. Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu (28 stopni C) oraz w Zielonej Górze (29 st. C).

Pogoda na dziś - środa 11 maja. Temperatura powietrza w Polsce Fot.: Gazeta.pl

Pogoda na dziś - środa 11 maja. Na północy możliwe burze

W środę na północy kraju będzie nieco chłodniej niż w pozostałych regionach. Na Pomorzu będzie też więcej chmur na niebie. Możliwe są opady deszczu, a także słabe burze z opadami do ok. 10 mm oraz gradem. W czasie burz wiatr powieje z prędkością do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne w Polsce północnej będą obojętne na początku dnia i zmienią się w niekorzystne w kolejnych godzinach. Na pozostałym obszarze kraju obojętny i przejściowo niekorzystny wpływ pogody na organizm Jedynie na południowym wschodzie przed południem biomet będzie korzystny.

