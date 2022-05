Matura 2022. We wtorek egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

We wtorek 10 maja tegoroczni maturzyści, którzy wybrali egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, napiszą egzamin z tego przedmiotu. Po południu chętni przystąpią do matury z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 2022. Jak wygląda egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

We wtorek 10 maja o godzinie 9 tegoroczni abiturienci podejdą do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Osoby, które zdecydowały się na podejście do tego egzaminu, będą miały 180 minut na napisanie wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów:

wypowiedź argumentacyjna w formie rozprawki problemowej lub szkicu krytycznego w związku z dołączonym do zadania tekstem teoretycznym (historyczno-, teoretyczno- lub krytycznoliterackim);

interpretacja porównawcza dwóch utworów literackich (epickich, lirycznych lub dramatycznych).

Niezależnie od wybranego tematu, napisany przez nich tekst, musi składać się z minimum 300 słów. Do uzyskania jest maksymalnie 40 punktów. W przypadku matur rozszerzonych nie istnieje próg zdawalności. Nawet jeśli uczeń nie uzyska ani jednego punktu, i tak otrzyma świadectwo maturalne. Oczywiście pod warunkiem, że zda maturę z przedmiotów podstawowych, z których musi uzyskać co najmniej 30 proc. punktów.

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Na jakie studia po maturze z polskiego?

Chęć przystąpienia do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało około 70 tys. osób. Ci, którzy z uzasadnionych przyczyn nie będą mogli przystąpić do egzaminu we wtorek 10 maja, będą mieli możliwość zrobić to w środę, 1 czerwca o godzinie 14.

Przystąpienie do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym otworzy wielu abiturientom furtkę na studia humanistyczne i społeczne. Maturzyści mogą więc składać papiery m.in. na takie kierunki jak filologia polska, dziennikarstwo i komunikację społeczną, produkcję medialną, filozofię czy historię sztuki.

