Pogoda. Do środy lato, a od czwartku już tylko letnie wspomnienie

Pogoda w Polsce w pierwszej części tygodnia będzie kształtowana przez wyż Wolf, który przesuwa się znad Bałtyku w kierunku Białorusi i Ukrainy - podaje portal dobrapogoda24.pl. Zapewni on słoneczną pogodę z wysoką temperaturą powietrza, od czwartku jednak czeka nas pogorszenie aury.

REKLAMA

Zobacz wideo Nietoperze są żywym barometrem zmian klimatycznych. W Polsce szybko ubywa gatunków zimnolubnych

Pogoda. Niemal 30 stopni na termometrach. Krótki powiew lata

W związku z napływającym wyżem zmienia się cyrkulacja powietrza. Od wtorku z południa do Polski wlewają się ciepłe masy powietrza z Bałkanów. Na zachodzie kraju przewiduje się we wtorek nawet 24-26 stopni Celsjusza, a na wschodzie 16-18 stopni. Późnym wieczorem na Pomorzu zrobi się pochmurno, możliwe słabe opady deszczu.

W środę natomiast ciepło będzie w całym kraju. Jedynie na północnych krańcach temperatura powietrza nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Na zachodzie i południu słupki rtęci podskoczą nawet do 27-28 stopni Celsjusza.

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Prof. Fal: Straciliśmy w Polsce odporność zbiorową przeciwko odrze

Pogoda. Od czwartku pogorszenie aury. Chłodny front i burze

Od czwartku za letnią pogodą zaczniemy znów tęsknić - do Polski wtoczy się chłodny front atmosferyczny. Przyniesie on nie tylko ochłodzenie, ale też opady deszczu, a nawet burze. Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że w czwartek burze z gradem mogą wystąpić na południu Polski. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla województw:

W czwartek powieje też silny wiatr w porywach do 60 kilometrów na godzinę. W czasie burz rozpędzi się do 70 km/h, a nad morzem nawet do 80 km/h. Od piątku silniejsze porywy wiatru wystąpią głównie w czasie burz. Deszczowo również w kolejnych dniach. W weekend chłodno, w sobotę maksymalnie od 10 do 18 stopni Celsjusza. W niedzielę natomiast w górach maksymalnie 6 stopni, a w pozostałych regionach od 11 do 16 stopni C. Chwilami zza chmur może wyjść słońce, przeważać będą jednak chmury. Utrzymają się też przelotne opady.

Matura 2022 z języka angielskiego. Niemal cały arkusz w internecie

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.