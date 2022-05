Pogoda na dziś - wtorek 10 maja. Ciepło w całym kraju. Nad ranem możliwe przygruntowe przymrozki

Wtorek będzie pogodny, zachmurzy się jedynie na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu. Na Nizinie Szczecińskiej mogą też wystąpić przelotne opady deszczu. Nad ranem będzie chłodno, ponieważ maksymalna temperatura może wynieść 5 st. C. Lokalnie mogą się pojawić przymrozki przy samym gruncie, gdzie temperatura wyniesie jedynie -2 st. C. W trakcie dnia będzie cieplej, nawet do 25 st. C na południowym zachodzie - przekazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na dziś - wtorek 10 maja. Ciepło i pogodnie w całym kraju

W całym kraju pogoda będzie dopisywać, a temperatura będzie wysoka i zbliżona do siebie. Najwyższa temperatura będzie w Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Katowicach - w tych miejscach słupki rtęci mogą wzrosnąć do 24 st. C. Nieco niższa temperatura może się pojawić w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie, Olsztynie i Białymstoku - tam miejscami pojawi się jedynie 18 st. C.

Pogoda na dziś - 10 maja 2022 r. Gazeta.pl

Pogoda na dziś - wtorek 10 maja. Nad Polskę napływa ciepłe powietrze

Według ustaleń synoptyków "od wtorku nad zachodnią Polskę zacznie napływać ciepła i wilgotna masa powietrza. W takim powietrzu pozostaniemy do piątku włącznie, a w sobotę i niedzielę nieco się ochłodzi".

W najbliższych dniach dominować będą pogodne poranki i stopniowy wzrost zachmurzenia w ciągu dnia. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Popołudniami może zagrzmieć, a od czwartku 12 maja silniej powieje w całym kraju, zwłaszcza na wybrzeżu - przekazują synoptycy IMGW.

