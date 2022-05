W poniedziałek 9 maja o godzinie 9 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Już w trakcie testu na adres sekretariatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej napłynęła wiadomość z zrzutami z ekranu z rozmowy prywatnej na zamkniętej grupie internetowej. Jak się okazało, ktoś wysłał na grupę zdjęcia całych stron arkusza maturalnego, do którego przystąpili uczniowie. Były to wydrukowane już karty i sfotografowane strona po stronie.

Matura 2022. CKE bada sprawę wycieku arkusza z poziomu rozszerzonego

- Mamy zgłoszenie, badamy sprawę pod kątem prawnym i jeśli nasze przypuszczania o wycieku się potwierdzą, zgłosimy kolejną sprawę do prokuratury - mówi dyrektor CKE Marcin Smolik w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Arkusze z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym trafiły do szkół w piątek 6 maja. Do poniedziałku przesyłki miały być zapieczętowane w specjalnych kopertach. Istnieje więc podejrzenia, że w jednej ze szkół zostały one otwarte wcześniej i sfotografowane. Zdjęcia arkuszy mogły też wyciec na chwilę przed egzaminem - wówczas jednak ktoś musiałby złamać regulamin i wnieść aparat fotograficzny lub telefon z aparatem na salę, co skutkowałoby unieważnieniem egzaminu osobie, która je zrobiła.

Wyciek z matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym

Zgłoszenie o wycieku zadań maturalnych w 2022 roku zostało już zgłoszone przez CKE w prokuraturze w sprawie egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wówczas w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie arkusza z pytaniami na najwyżej punktowane zadanie otwarte.

Matura 2022 z języka angielskiego. Są informacje o przecieku

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości uczniowie muszą uzyskać 30 proc. punktów z trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym - języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ponadto maturzyści muszą napisać egzamin z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jednak tutaj nie ma już żadnego progu zdawalności.

Matura 2022 - harmonogram

9 maja (poniedziałek) godz. 14 - język angielski (poziom dwujęzyczny) lub filozofia;

10 maja (wtorek) - godz. 9. - język polski (poziom rozszerzony), godz. 14 - język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

11 maja (środa) - godz. 9 - matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14 - język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

12 maja (czwartek) - godz. 9 biologia; godz. 14 - język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

13 maja (piątek) - godz. 9 wiedza o społeczeństwie, godz. 14 - język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

16 maja 2022 (poniedziałek) godz. 9:00 - chemia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

17 maja 2022 (wtorek) godz. 9:00 - historia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

18 maja 2022 (środa) godz. 9:00 - geografia (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

19 maja 2022 (czwartek) godz. 9:00 - fizyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - historia sztuki (poziom rozszerzony).

20 maja 2022 (piątek) godz. 9:00 - informatyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język kaszubski, język łemkowski (poziom rozszerzony).

23 maja 2022 (poniedziałek) godz. 9:00 - matematyka poziom podstawowym w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych; godz. 10:35 - historia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych; godz. 12:10 - geografia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych; godz. 13:45 - biologia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych; godz. 15:20 - chemia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych; godz. 16:55 - fizyka poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

