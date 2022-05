Warszawa. Przed Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich pojawiły się billboardy #StopRussiaNow

Billboardy są takie same jak te, które polski rząd prezentował od 23 kwietnia w kampaniach billboardowych #StopRussiaNow wykupionych w Niemczech, Francji, Austrii oraz we Włoszech. W Warszawie można oglądać billboardy 9 maja od godziny 9 do godzin popołudniowych.

Morawiecki akcją #StopRussiaNow chciał poruszyć zachodnie sumienia

Na początku akcji #StopRussiaNow, która rozpoczęła się 23 kwietnia br., premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że jej celem jest poruszenie sumień polityków Europy Zachodniej, którzy szybko chcą wrócić do normalności w kontaktach z Rosją. Na billboardach, które umieszczono m.in w Berlinie, Paryżu czy Rzymie, umieszczono fotografie dokumentujące wojnę w Ukrainie. Następnie zestawiono je ze zdjęciami mieszkańców Zachodu, którzy wiodą normalne życie.

Kampania ruszyła 23 kwietnia 2022 roku. Premier Mateusz Morawiecki skomentował ją wówczas w mediach społecznościowych:

"Rusza kampania #StopRussiaNow. Grafiki wyruszające w Europę mówią: dość lawirowania w sprawie pomocy Ukrainie" - komentował w kwietniu Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. "Dość kluczenia i blokowania realnej pomocy. Dość taryfy ulgowej dla tyrana i mordercy. Trzeba zatrzymać Rosję teraz i przebić się przez mur europejskiej obojętności" - pisał premier.

Warszawa. Rafał Trzaskowski nie godzi się na obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa

W Rosji Dzień Zwycięstwa (9 maja) jest zwykle hucznie obchodzony. Ambasada rosyjska chciała uczcić to święto również w Warszawie. Nie zgodził się na to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Napisał w mediach społecznościowych, że stanowczo sprzeciwia się tego rodzaju obchodom. "Nie ma mojej zgody na święto agresora w Warszawie".

Zareagowała na to rosyjska ambasada w Polsce. Na jej stronie pojawiło się oświadczenie, że Rosjanie nie mają "możliwości przeprowadzenia w dniu 9 maja 2022 r. w Warszawie uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa w trybie tradycyjnym". Przekazano również, że ambasador Siergiej Andriejew "złoży wieniec na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie zgodnie z planem 9 maja 2022 roku o godzinie 12.00".

Cmentarz ten znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, zajmuje obszar 19 hektarów. Powstał kilka lat po zakończeniu II wojny światowej i ma charakter rozległego parku. Na jego terenie spoczywają szczątki ponad 20 tys. żołnierzy poległych w latach 1944-1945.

Warszawa. 9 maja ambasador Rosji Siergiej Andriejew został oblany czerwoną farbą

Rosyjska ambasada w Polsce opublikowała 9 maja wpis dotyczący Dnia Zwycięstwa na swojej stronie internetowej.

"Rosja nie zapomina lekcji historii. Bardzo poważnie traktujemy zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego i bezpieczeństwa naszych sojuszników. Próbujemy rozwiązać te kwestie na płaszczyźnie politycznej. Jeśli jednak nie chcą nas słuchać, Rosja ma niezbędny potencjał i wolę polityczną, aby zmusić naszych przeciwników do poszanowania naszych interesów bezpieczeństwa. Na żadne «antyRosję» i rozpasanie neonazizmu u naszych granic nie pozwolimy. Niech nikt nie ma co do tego żadnych złudzeń. Nasza sprawa jest słuszna, wróg zostanie pokonany, a zwycięstwo będzie nasze! Tak było, tak jest i tak będzie. Gratuluję Dnia Zwycięstwa, drodzy przyjaciele!".

Kilka godzin później ambasador Rosji Siergiej Andriejew na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej w Warszawie został oblany czerwoną farbą przez grupę osób, która protestowała przeciwko wojnie w Ukrainie. Zdarzenie to zostało zarejestrowane przez obecne na miejscu media. Na nagraniach widać, jak ambasador stoi i czeka na możliwość opuszczenia cmentarza w policyjnym kordonie.