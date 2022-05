Pogoda. Gorące powietrze zbliża się do Europy. Czekają nas pierwsze upały w Polsce?

W tym roku pogoda w kwietniu była wyjątkowo chłodna. Pod koniec miesiąca nastąpiło ocieplenie, a w ciągu ostatnich dni maksymalna temperatura powietrza dobija do nawet 23 stopni Celsjusza. Z prognoz synoptyków wynika, że w najbliższym czasie czeka nas napływ jeszcze cieplejszego powietrza. Do Europy nadchodzi fala upałów. W Polsce również zrobi się gorąco.

REKLAMA

Zobacz wideo Nietoperze są żywym barometrem zmian klimatycznych. W Polsce szybko ubywa gatunków zimnolubnych

Pogoda. Nadchodzi silne ocieplenie. Czekają nas pierwsze upały?

Silne upały obecnie regularnie występują w regionie Afryki Północnej i na południu Turcji. Zwrotnikowe masy ciepłego powietrza zbliżają się do Europy, w związku z czym bardzo ciepło jest też w Hiszpanii czy Portugalii. Jak piszą Fani Pogody, modele pogodowe potwierdzają, że w przyszłym tygodniu w Europie będzie naprawdę gorąco.

Dużego ocieplenia możemy spodziewać się w Polsce od wtorku. Na zachodzie na termometrach zobaczymy 26-27 stopni Celsjusza, na wschodzie jeszcze jednak będzie chłodniej - do ok. 18 stopni. Zwrotnikowe powietrze w całej Polsce ma rozprzestrzenić się w środę. Wówczas słupki rtęci pokażą nawet 28-29 stopni Celsjusza. Nie jest jednak pewne, czy do naszego kraju przyjdzie prawdziwy upał (temperatura musiałaby przekroczyć 30 stopni Celsjusza).

Wysoka temperatura utrzyma się też w czwartek, choć na północy będzie już nieco chłodniej - do kilkunastu stopni Celsjusza.

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Strzelanina w Radomsku. Trzy osoby ranne, policja szuka napastników

Pogoda. Synoptycy zapowiadają burze w przyszłym tygodniu. Możliwe nawałnice

Według synoptyków w przyszłym tygodniu w Polsce na pewno wystąpią burze. Zwracają oni uwagę, że w gorących masach powietrza lokalnie mogą one nabrać gwałtownego charakteru. Oznacza to, że możliwe są zjawiska przypominające letnie nawałnice. Na razie jednak jest zdecydowanie za wcześnie, by przewidzieć, w których regionach wystąpią.

Wielka Brytania: wykryto przypadek ospy małpiej. Służby uspokajają

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.