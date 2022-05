Pogoda na dziś - niedziela 8 maja. Nawet 23 stopnie Celsjusza. Na południu burze

Pogoda na dziś - niedziela 8 maja. Tego dnia Polska znajdzie się pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia znad Morza Północnego - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tylko wschodnia i południowa część będzie w zasięgu układu niżowego. Z północy nadejdzie chłodny front atmosferyczny, który spowoduje małe ochłodzenie nad morzem. Reszta kraju nadal będzie pod wpływem cieplejszego powietrza.

REKLAMA

Zobacz wideo Nietoperze są żywym barometrem zmian klimatycznych. W Polsce szybko ubywa gatunków zimnolubnych

Pogoda na dziś - niedziela 8 maja. Temperatura powietrza do 23 stopni Celsjusza

W niedzielę maksymalna temperatura powietrza w całej Polsce będzie dwucyfrowa. Najchłodniej będzie nad morzem - w Gdańsku jedynie 14 stopni Celsjusza. W Suwałkach natomiast na termometrach zobaczymy 16 stopni, w Olsztynie 17 stopni, a w Białymstoku i Szczecinie 18 stopni Celsjusza.

W Bydgoszczy i Poznaniu możemy spodziewać się 20 stopni. 21 stopni z kolei w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie i Zielonej Górze. 22 stopnie w Katowicach, a 23 w Krakowie, Opolu i Wrocławiu.

Pogoda na dziś - niedziela 8 maja. Temperatura powietrza od 14 do 23 stopni Celsjusza Fot.: Gazeta.pl

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nowe święto państwowe. Andrzej Duda podpisał projekt ustawy

Pogoda na dziś - niedziela 8 maja. Możliwe burze

W niedzielę zachmurzenie w niemal całej Polsce będzie umiarkowane i duże. Jedynie na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie będzie małe, jednak w ciągu dnia wzrośnie do dużego. Nad morzem sucho, w pozostałych regionach może popadać przelotny i słaby deszcz. Na południu Polski dodatkowo burze. Przewiduje się opady deszczu do 10-15 mm, lokalnie może spaść drobny grad. W czasie burz wiatr powieje w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Dynamiczna pogoda. Burze w sobotę i w niedzielę, od środy "żar z Afryki"

W północno-zachodniej części Polski warunki biometeorologiczne w pierwszej części dnia będą niekorzystne, jednak w ciągu dnia poprawią się do korzystnych. Na południu i wschodzie natomiast korzystny biomet nad ranem zmieni się w niekorzystny w kolejnych częściach dnia. W pozostałych regionach poranne warunki niekorzystne zmienią się w obojętne.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.