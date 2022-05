W odpowiedzi na apel Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Duda podpisał projekt ustawy, której celem jest ustanowienie 20 czerwca świętem państwowym - Narodowym Dniem Powstań Śląskich - dla upamiętnienia zrywu narodowego - 3 powstań z lat 1919–1921 i złożenia hołdu walczącym na Górnym Śląsku. Projekt trafi teraz do Sejmu.

"Ustanowienie dorocznego Narodowego Dnia Powstań Śląskich ma być zwieńczeniem obchodów powrotu Śląska do Rzeczypospolitej Polskiej, jak również elementem wpisującym się w finalizację obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej" - poinformowała Kancelaria Prezydenta na Twitterze.

Nowe święto państwowe 20 czerwca. Andrzej Duda podpisał projekt ustawy

Andrzej Duda podczas spotkania z wnioskującymi o ustanowienie Narodowego Dnia Powstań Śląskich powiedział, że zrywy z 1919-1921 były bardzo ważne w historii Rzeczypospolitej - Ten historyczny dzień 20 czerwca 1922 roku, kiedy wojska polskie wreszcie wkroczyły na Górny Śląsk po to, by dzięki wielkiemu czynowi zbrojnemu trzech powstań śląskich, Polska mogła objąć tę ziemię w posiadanie, i aby ci wszyscy Polacy, Ślązacy, którzy tam o Polskę i za Polskę walczyli, mieli ten swój wielki i niezwykle ważny moment przyłączenia do ojczyzny w ramach kształtowania granic II Rzeczypospolitej, tego, można powiedzieć, ostatniego akordu kształtowania granic II Rzeczypospolitej - mówił Andrzej Duda.

Dlatego - jak wskazywał - właśnie to ten dzień, 20 czerwca, został wybrany jako ten, który "mam nadzieję - wkrótce zostanie ustanowiony przez polski parlament Narodowym Dniem Powstań Śląskich" - podsumował prezydent RP.

Czy będzie to dzień wolny od pracy?

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu. "Tak wskazany termin vacatio legis, nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego i stworzy możliwość uczczenia po raz pierwszy Narodowego Dnia Powstań Śląskich już w 2022 r." - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

W Polsce mamy łącznie 13 świąt, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Czy Narodowy Dzień Powstań Śląskich zasili ich pulę? Niestety nie. W ustawie tego nie przewidziano. Podobnie jest z uchwalonym na 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

- Trudno byłoby w Sejmie forsować kolejny dzień wolny od pracy, zresztą nie sądzę, by Wielkopolanie o tym myśleli: jak powiedziałem w czasie spotkania z samorządowcami, nawet bym nie pomyślał, że pracowici i zorganizowani Wielkopolanie przy okazji święta państwowego domagaliby się dnia wolnego. Idea święta ma służyć propagowaniu najlepszych wzorców, patriotyzmu, uczenia historii, zwłaszcza w jej najlepszych okresach, wierzę więc, że dzień wolny byłby ostatnią rzeczą, której chcieliby inicjatorzy akcji ustanowienia 27 grudnia jako święta - komentował we wrześniu 2021 roku Andrzej Duda.

