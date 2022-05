Weekend z dynamiczną pogodą. Burze w sobotę i w niedzielę, a od środy "żar z Afryki"

Pogoda na weekend zapowiada się dynamicznie. W sobotę nad zachodnią częścią kraju rozbuduje się klin wyżowy znad Atlantyku, z kolei wschodnie krańce pozostaną pod wpływem zatoki niżowej, która przesuwa się w stronę Białorusi i Ukrainy - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do Polski napływać będzie ciepłe powietrze. W niektórych regionach może zagrzmieć.

REKLAMA

Zobacz wideo Nietoperze są żywym barometrem zmian klimatycznych. W Polsce szybko ubywa gatunków zimnolubnych

Pogoda. W sobotę nawet 22 stopnie. Możliwe burze

W niemal całej Polsce w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku mniej chmur, choć po południu może wzrosnąć do dużego. Maksymalna temperatura powietrza będzie wahała się od 17 do nawet 22 stopni Celsjusza.

Pogoda. Do Polski nadciągają upały - nawet do ok. 30 stopni

Gdzieniegdzie pogoda się jednak załamie. Słabe burze mogą wystąpić w północno-zachodniej części Polski, a także na krańcach południowych - wynika z zapowiedzi IMGW. Podczas burz opady deszczu do 10 mm, a w górach do 15 mm. Wiatr na ogół słaby, ale nad morzem umiarkowany i porywisty.

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W centrum i na zachodzie Polski przeważać będą obojętne warunki biometeorologiczne, które przejściowo zmienią się w korzystne. W pozostałych regionach warunki niekorzystne zmieniające się w ciągu dnia i wieczorem do obojętnych.

Burze w Tatrach. Na Siwej Polanie od uderzenia piorunu zginęło 11 owiec

Pogoda. W niedzielę burzowo na południu

W niedzielę do Polski napływać będzie zimniejsza masa powietrza, w związku z czym maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 10 stopni Celsjusza nad morzem do 19 stopni w Katowicach. Zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego.

Po południu podobnie jak w sobotę czeka nas załamanie pogody. W południowej połowie kraju wystąpią burze z opadami deszczu do 10-15 mm i porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść drobny grad.

Pogoda. Do Polski napłynie "żar z Afryki". Temperatura do 30 stopni i silne burze

Już w przyszłym tygodniu czekają nas pierwsze majowe upały. Jak zapowiadali synoptycy na antenie TVN, w środę nadciągnie do nas "żar z Afryki". Temperatura powietrza podskoczy do około 30 stopni. Z kolei według Fanów Pogody zwrotnikowe ciepłe powietrze rozgości się w Polsce już we wtorek, przez co na termometrach zobaczymy tego dnia ok. 26-27 stopni Celsjusza.

Razem z wysoką temperaturą przyjdą do nas też burze, które w gorących masach powietrza mogą mieć bardzo aktywny charakter - zapowiadają synoptycy portalu. Według nich zjawiska te mogą być dość gwałtowne i przypominać letnie nawałnice.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.