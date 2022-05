Rosjanie zorganizują obchody 9 maja w Warszawie? Onet: Poinformowali polskie MSZ, ratusz nie może zabronić

W czwartek na Twitterze rosyjskiej ambasady w Polsce pojawił się post z informacją, że dyplomacja Rosji zamierza zorganizować 9 maja własne uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa. Wydarzenie to miałoby mieć miejsce w Warszawie.

"Z okazji 77. rocznicy Dnia Zwycięstwa 9 maja o 12.00 odbędzie się ceremonia złożenia wieńców na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Żwirki i Wigury oraz zostanie przeprowadzona akcja "Nieśmiertelny Pułk". Zaprasza się uczestników dorosłych, zbiórka jest o godz. 11.30" - można było przeczytać we wpisie, który zniknął już z Twittera.

Rosjanie do Ministerstwa: Prosimy o ochronę porządku publicznego

Ambasada Rosji, zapytana o szczegóły ceremonii i na czym ma polegać akcja "Nieśmiertelny Punkt", przekazała Onetowi, że "co roku 9 maja na głównym cmentarzu żołnierzy radzieckich w Warszawie organizowane są uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa".

Mają one charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć wszyscy chętni. Zaproszeni są szefowie misji dyplomatycznych państw byłego Związku Radzieckiego w Polsce. Z reguły przychodzą obywatele Rosji i innych krajów byłego Związku Radzieckiego, nasi rodacy w Polsce oraz obywatele polscy

- wskazano.

Ambasada dodała, że "Akcja "Nieśmiertelny Pułk" polega na tym, że w takich uroczystościach uczestniczą ludzie z portretami swoich bliskich, którzy brali udział w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. W Warszawie jest ona ograniczona terenem cmentarza przy ul. Żwirki i Wigury".

Rosjanie proszą Ministerstwo o wsparcie

Według informacji, do których dotarł Onet, Rosjanie powiadomili o tym wydarzeniu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Poprosili też o wsparcie "w zorganizowaniu na wskazanym miejscu podczas przeprowadzenia ceremonii ochrony porządku publicznego i regulowaniu ruchu drogowego".

Ambasada - jak wskazuje portal - zwróciła się do MSZ z prośbą o podjęcie działań, aby zapobiec aktom wandalizmu. Ministerstwo nie poinformowało, jakie działania zamierza podjąć.

Warszawski ratusz w odpowiedzi na to samo pytanie odpowiedział: "My jako miasto nie mamy żadnych upoważnień i narzędzi do zabezpieczania imprez i zgromadzeń, to jest zawsze sprawa policji. Poza tym pismo od resortu nie zawierało w stosunku do miasta żadnych sugestii, nakazów czy poleceń. Ale my też nie możemy formalnie zabronić nikomu składania wieńców na cmentarzu czy zorganizowania tam jakiegoś spotkania. Nie jest to nasza rola, zwłaszcza że jest to miejsce ogólnodostępne, a wydarzenie ma mieć charakter otwarty. Nie mamy też żadnej wiedzy, że miałoby to być jakieś zgromadzenie. Nie możemy więc zakazać organizacji tego wydarzenia" - czytamy w piśmie nadesłanym do redakcji Onetu.

Redakcja Onetu zapytała również Komendę Stołeczną Policji, czy planuje jakieś działania w związku z uroczystościami organizowanymi przez Ambasadę Rosji. - Nie wypowiadamy się na temat szczegółów naszych działań - powiedział nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Redakcja Gazeta.pl zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o skomentowanie sprawy. Czekamy na odpowiedź.