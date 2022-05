Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z doniesieniami o możliwym przecieku, do którego mogło dojść przed piątkowym egzaminem maturalnym z języka angielskiego. - Mamy wątpliwości co do tego, czy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami - mówi w cytowanej przez Rmf24.pl rozmowie z PAP dyrektor CKE, Marcin Smolik.

