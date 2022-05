Pogoda. Do Polski nadciągają upały. W przyszłym tygodniu nawet do ok. 30 stopni

W ciągu najbliższych dni synoptycy zapowiadają gwałtowne burze, obfite deszcze, a nawet grad. Za to już w przyszłym tygodniu spodziewać się możemy pierwszych w tym roku upałów. Według ekspertów termometry mogą wskazać nawet 30 stopni Celsjusza.

Pogoda długoterminowa. Maj może przynieść pierwsze upały

"Aktualne prognozy nadal podtrzymują możliwy pierwszy gorący okres w Polsce około 12-14 maja (+/- 2 dni), przy czym na początku gorąco ma się zrobić na zachodzie i południowym zachodzie, a później to ciepłe powietrze ma być spychane na wschód i południowy wschód kraju" - podaje portal dobrapogoda24.pl. Według ekspertów, powołujących się na europejski model ECMWF, temperatura w Polsce może wynieść do 25-29 stopni, jednak czy prawdziwy upał (a więc temperatura powietrza przekraczająca 30 stopni) przyjdzie do naszego kraju, nie jest jeszcze pewne. Zdaniem portalu fanipogody.pl upał nie jest jednak wykluczony, choć miałby on nastąpić nieco później.

Według wyliczeń CFS, na które powołuje się serwis, "dni gorące, a nawet sporadyczny upał" mogą wystąpić w naszym kraju między 26 maja a 2 czerwca. Eksperci podkreślają jednak, że prognoza ta może ulec jeszcze zmianie.

IMGW ostrzega: Najbliższe dni przyniosą burze z gradem i przymrozki

Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada gwałtowne zjawiska pogodowe, które mogą wystąpić w ciągu najbliższych dni. W piątek 6 maja w południowo-wschodniej części Polski przewidywane są burze oraz burze z gradem. Sobota zapowiada się na razie spokojniej, ale już w niedzielę w północnej części kraju pojawić się mogą przymrozki. Podobna sytuacja może mieć miejsce także w poniedziałek - tym razem niska temperatura spodziewana jest jednak na południu Polski.

IMGW: Podczas burz może spaść grad wielkości przepiórczych jaj