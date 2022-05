Matura 2022. Ukraińscy uczniowie zmierzyli się z egzaminem. Część arkusza była w języku polskim

Ukraińcy, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego w Polsce, musieli się zmierzyć z nie lada wyzwaniem. Arkusze maturalne były przetłumaczone jedynie częściowo, jednak abiturienci mogli liczyć na kilka udogodnień związanych z egzaminem. Obywatele Ukrainy mogli przystąpić do matury z języka polskiego, matematyki, wybranego języka nowożytnego (na poziomie podstawowym) oraz z jednego dodatkowego przedmiotu, który sami mogli wybrać (na poziomie rozszerzonym).

Matura 2022. Jak wyglądały arkusze maturalne dla Ukraińców?

Centralna Komisja Egzaminacyjna, która zajmuje się organizacją egzaminów, przygotowała wytyczne, które są stosowane podczas egzaminów maturalnych, do których podchodzą ukraińscy uczniowie. Do tej pory Ukraińcy zdawali egzamin w oddzielnej sali, mogli też korzystać ze słownika polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego w formie papierowej bądź elektronicznej (z wyjątkiem matury z matematyki na poziomie podstawowym, języka nowożytnego na poziomie podstawowym. Nie będzie to również możliwe podczas matury z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym). Uczniowie mogą też korzystać z pomocy tłumacza polsko-ukraińskiego, który przekazywał informacje na temat zasad egzaminu oraz z pomocy psychologa lub pedagoga.

Matura z polskiego dla Ukraińców. Polecenia po ukraińsku, reszta po polsku

W arkuszach egzaminacyjnych z języka polskiego na poziomie podstawowym instrukcje i polecenia zostały napisane w języku ukraińskim, jednak teksty i zadania napisano w języku polskim. Uczniowie musieli napisać wypracowanie oraz odpowiedzi do zadań w języku polskim. Arkusz maturalny z matematyki wyglądał nieco inaczej - treść arkusza, instrukcje i polecenia przetłumaczono na język ukraiński, w tym też języku uczniowie mogli zapisywać rozwiązania.

- Dla mnie egzamin był trudny, bo języka polskiego zaczęłam się uczyć dopiero w Polsce, w liceum w Białym Borze - powiedziała Olesia Chornoval, która 7 marca, razem z mamą i siostrą, przyjechała do Polski z Zaporoża w Ukrainie - przekazuje portal polsatnews.pl.

- Myślę, że dobrze mi poszło, ale zobaczymy, jakie będą wyniki. W otwartej części egzaminu wybrałem drugi temat, o tym, czy relacje z drugim człowiekiem są źródłem szczęścia - na podstawie "Nocy i dni" – powiedział pochodzący z Iwano-Frankiwska w Ukrainie Vadym Kindratiuk w rozmowie z dziennikarzami Polsatu.

Matura 2022. Ilu Ukraińców przystąpiło do polskiej matury?

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji, która odbyła się w środę 4 maja, poinformował, że w polskich szkołach uczy się 200 tysięcy dzieci i młodzieży ukraińskiej, z czego 140 tysięcy z nich uczęszcza do szkół podstawowych, 20 tysięcy do szkół ponadpodstawowych i 40 tysięcy do przedszkoli.

W sumie 41 ukraińskich uczniów, którzy znaleźli się na terytorium Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, przystąpiło do 201 egzaminów w części pisemnej.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przekazał również, że Polska jest gotowa pomóc w przeprowadzeniu matur ukraińskich. Pomoc będzie miała przede wszystkim charakter organizacyjny.

- Jeśli ukraińskie matury organizowane przez państwo ukraińskie będą odbywały się w okresie wolnym w Polsce od zajęć, to będą do dyspozycji szkoły i uniwersytety. W porozumieniu z władzami uniwersytetów będziemy mogli udostępniać pomieszczenia dla kilkunastu tysięcy maturzystów ukraińskich, będących w Polsce w ukraińskim systemie oświaty oraz udostępnić sprzęt informatyczny konieczny do zdawania matury w trybie zdalnym - zapowiedział minister Czarnek.

