Wrocław. W ZOO urodził się takin złoty. "Przypomina krzyżówkę kozy, antylopy i niedźwiedzia"

Samica takina złotego przyszła na świat 8 kwietnia we wrocławskim ZOO. Jej rodzicami są Zhaoze i Xiang. "Mała jest zdrowa i przebywa pod troskliwym okiem mamy, niemal 'depcząc jej po raciach'" - czytamy we wpisie ZOO na Facebooku.

Takiny należą do gatunków wrażliwych na wyginięcie. Największym zagrożeniem są dla nich wylesienia, polowania i fragmentacja siedlisk - informują przedstawiciele.

Wrocław. W ZOO urodził się takin złoty

Mały takin waży około 8 kg. Przebywa w oddzielnym wybiegu z mamą, do której jest bardzo przywiązany. - Obserwujemy bardzo dobrą relację między matką, a jej córką. Matka jest troskliwa i kiedy pojawiamy się w pobliżu, dosłownie zasłania swoim ciałem małą - mówi Anna Rosiak, opiekunka z wrocławskiego zoo. - Na razie musi skończyć miesiąc, by można było oficjalnie przypisać ją na stan. Do tego czasu powinna mieć już imię, nad którym ciągle się zastanawiamy. Wiemy, że powinno w jakiś sposób wiązać się z Chinami, skąd pochodzi ten gatunek oraz zaczynać się na literę Z po matce - cytuje jej słowa portal Kocham Wrocław.

Takin złoty w naturze występuje tylko w jednej, chińskiej prowincji

Takin złoty to ssak, który przypomina mieszankę kozy górskiej, antylopy oraz niedźwiedzia. Ich hodowla zachowawcza prowadzona jest w 13 ogrodach zoologicznych, w tym w Tokio i San Diego. Cztery młode osobniki - Xian, Johnny Woo, Won Yu i Zhaoze - są we wrocławskim ZOO, gdzie przyjechały w ramach wymiany hodowlanej na przełomie czerwca i lipca 2017 r. z trzech ogrodów zoologicznych - Libereca, Drezna i Berlina.

"W naturze takiny złote występują tylko w jednej, chińskiej prowincji - Shaanxi. Zamieszkują góry i ich okolice poruszając się na wysokości do 4 500 m n.p.m." - czytamy w komunikacie. "Osiągają do 2,2 m długości ciała przy 1,4 wysokości i masie ciała nawet 350 kg" - dodają przedstawiciele wrocławskiego ZOO we wpisie na Facebooku.

