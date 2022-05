Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Miejscami może pojawić się grad

Czwartkowy poranek w wielu rejonach Polski przyniósł wysoką temperaturę oraz sporo słońca. Na północnym wschodzie oraz na krańcach wschodnich będzie pogodnie, bez większego zachmurzenia. Nad resztą kraju pojawią się chmury, jednak nie zabraknie chwil ze słońcem.

Prognoza pogody na czwartek. Pojawią się gwałtowne burze

W wielu miejscach Polski pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą się pojawić w pasie od Śląska i Małopolski po centrum oraz środkowy zachód kraju. Mogą tam występować pojedyncze komórki burzowe, które będą tworzyć większe skupiska.

Mieszkańcy tych rejonów muszą się liczyć z pojawiającymi się obfitymi opadami deszczu, miejscami nawet do 15-25 mm. Wiatr będzie silny, w porywach osiągnie 60-70 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla większości Śląska i Małopolski.

Prognoza pogody na czwartek. Temperatura wzrośnie do 23 st. C

W czwartek maksymalna temperatura może wynieść 15 st. C na północnym zachodzie oraz na północnym wschodzie i Podhalu. W pozostałej części kraju słupki rtęci pokażą 18-22 st. C, a nawet 23 st. C na środkowym zachodzie.

Na zachodzie Polski wiatr będzie słaby lub umiarkowany. Będzie wiał z kierunków zachodnich oraz północnych. W pozostałych regionach - z kierunków południowych. Na Pomorzu będzie chłodno, a nad samym morzem odczujemy wręcz zimną aurę. Z powodu burz warunki biometeorologiczne nie będą korzystne. Jedynie we wschodniej Polsce warunki atmosferyczne nie będą niekorzystnie wpływać na samopoczucie mieszkańców.

Prognoza pogody na czwartek. W nocy mniej opadów

Noc z czwartku na piątek będzie pogodna na zachodzie kraju oraz na Wybrzeżu. Nad ranem pojawią się tam jednak mgły, które ograniczą widzialność poniżej 500 m. Na pozostałym obszarze Polski trzeba się spodziewać zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu oraz słabych burz.

W piątek rano temperatura spadnie do 10 st. C. Najchłodniej będzie na Pomorzu, gdzie termometry wskażą jedynie 4 st. C. Na pojezierzach możemy się spodziewać nawet 2 st. C. Możliwe są też niewielkie, przygruntowe przymrozki.

