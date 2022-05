Suwałki. Pożar windy w jednym z bloków. Strażacy znaleźli w środku zwęglone ciało

Do pożaru doszło w nocy ze środy na czwartek w 10-piętrowym bloku przy ulicy Alfreda Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach. Według informacji podlaskiej straży pożarnej paliła się winda, która ostatnio była wyłączona z użytkowania. Winda znajdowała się na parterze budynku.

Suwałki. Pożar windy. Strażacy znaleźli zwęglone ciało

Po dotarciu na miejsce zdarzenia strażacy ewakuowali mieszkańców budynku. Nikt nie potrzebował pomocy medycznej. Po ugaszeniu płonącej windy w środku znaleziono zwęglone ciało.

- Był to prawdopodobnie mężczyzna. Jego tożsamość i to, jak znalazł się w windzie, a także, dlaczego doszło tam do pożaru, ustali policja - mówił w rozmowie z TVN24 Piotr Chojnowski, rzecznik prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.