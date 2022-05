W nocy ze środy na czwartek (4/5 maja) doszło do wypadku w miejscowości Zakręcie w województwie lubelskim, na drodze krajowej numer 17. Zdarzenie miało miejsce dokładnie między Krasnymstawem i Piaskami.

REKLAMA

Zobacz wideo Ku przestrodze. Lubuska policja pokazała niebezpieczne wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów na przejściach

Wypadek w Zakręciu. Kierowca busa śmiertelnie potrącił rowerzystę

W tej okolicy kierowca busa śmiertelnie potrącił starszego rowerzystę i uciekł z miejsca wypadku. Od rana trwają poszukiwania sprawcy. Jak przekazała policja, bus może mieć uszkodzone lusterko i szybę w prawych drzwiach.

Policja udostępniła komunikat, w którym prosi o pomoc osoby, które mogły być świadkami tego zdarzenia. Dotyczy to kierowców, którzy przejeżdżali krajową 17 w godzinach od 2 do 3 w nocy na odcinku Zamość-Piaski. Istotne są zwłaszcza zapisy z kamer samochodowych. Policja liczy, że na nagraniu może być widać sprawcę i numer rejestracyjny pojazdu.

Brutalnie pobili kierowcę autobusu, bo zwrócił im uwagę. Jest wyrok

Ucieczka z miejsca wypadku - czym grozi?

Zgodnie z polskim prawem ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku jest traktowana bardzo surowo. Jeśli w takim zdarzeniu poszkodowane zostały jakiekolwiek osoby, to kierowca musi liczyć się z karą pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat. Ponadto sąd może dożywotnio odebrać prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z artykułem 177 KK, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to sprawca podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 2233 osoby. Jest to także niższy wynik (o 258 osób) niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2491 ofiar (z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach rannych zostało 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9064 mniej niż w 2019 r.

Jawor. Brutalnie przerzucił psa przez dwumetrową bramę i odszedł