Matury 2022 - w czwartek egzamin z matematyki na poziomie podstawowym

W czwartek 5 maja maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. To jeden z czterech obowiązkowych egzaminów. Pozostałe to język polski i język obcy na poziomie podstawowym oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Matura 2022 z matematyki - maturzyści przystąpią do kolejnego obowiązkowego egzaminu

W całym kraju maturę zdaje prawie 290 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. A także 105 tysięcy osób, które nie zdały egzaminu w latach ubiegłych, a także ci, którzy chcą poprawić wynik. Poza tym do matury przystąpi 41 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny.

Maturzyści, którzy teraz zdają maturę, to ostatni rocznik trzyletniego liceum i ostatni rocznik, który kończył gimnazjum przed reformą oświaty.

Egzamin z matematyki zacznie się o godzinie 9:00 i potrwa 170 minut. 5 maja odbędzie się także matura z historii muzyki. Ten egzamin zacznie się o godzinie 14:00.

W tym roku nie ma obowiązku zdawania matur ustnych - te są organizowane jedynie w przypadku, gdy egzamin ustny jest wymagany przez uczelnię, na którą aspiruje dany uczeń. Zazwyczaj są to szkoły zagraniczne. Wyniki matur podane zostaną 5 lipca.

Matury 2022 - harmonogram

Maturzyści mają za sobą egzamin z języka polskiego. Pozostałe egzaminy wypadają następująco:

5 maja (czwartek) - godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy), godz. 14:00 - historia muzyki (poziom rozszerzony);

6 maja (piątek) - godz. 9:00 - język angielski (poziom podstawowy), godz. 14:00 - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (poziom podstawowy);

9 maja (poniedziałek) - godz. 9:00 - język angielski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język angielski (poziom dwujęzyczny) lub filozofia;

10 maja (wtorek) - godz. 9:00. - język polski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

11 maja (środa) - godz. 9:00 - matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

12 maja (czwartek) - godz. 9:00 biologia; godz. 14:00 - język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

13 maja (piątek) - godz. 9:00 wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 - język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

16 maja (poniedziałek) - godz. 9:00 - chemia, godz. 14:00 - język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

17 maja (wtorek) - godz. 9:00 historia, godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy);

18 maja (środa) - godz. 9:00 - geografia, godz. 14:00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony);

19 maja (czwartek) godz. 9:00 fizyka, godz. 14:00 - historia sztuki;

20 maja (piątek) - godz. 9:00 informatyka, godz. 14:00 język kaszubski lub język łemkowski (oba na poziomie rozszerzonym);

23 maja (poniedziałek) - godz. 9:00 - matematyka poziom podstawowym w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 10:35 - historia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 12:10 - geografia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 13:45 - biologia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 15:20 - chemia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 16:55 - fizyka poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

