Pogoda na dziś - czwartek 5 maja. Ponad 20 st. na termometrach. Ale możliwe też burze

Jak zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - w czwartek 5 maja na znacznym obszarze kraju wystąpią opady deszczu, na południu Polski możemy się spodziewać burz. Temperatura w ciągu dnia będzie oscylować między 15 st. C a 21 st. C. Na wybrzeżu słupki rtęci mogą wzrosnąć jedynie do 11 st. C. Burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda na dziś - czwartek 5 maja. W przeważającej części kraju będzie powyżej 15 st. C

W czwartek najcieplej będzie w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Kielcach oraz we Wrocławiu. Tam temperatura może wzrosnąć do 21 st. C. Nieco chłodniej będzie w Olsztynie, Warszawie, Gdańsku, Zielonej Górze, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach - w tych miejscach słupki rtęci pokażą 19 lub 20 st. C. Najchłodniej w czwartek będzie w Białymstoku oraz w Szczecinie. Mieszkańcy tych rejonów mogą liczyć na temperaturę w okolicach 16 st. C.

Pogoda na dziś - czwartek 5 maja. Spodziewane burze

Według synoptyków zjawiska burzowe pojawią się w południowo-zachodniej części kraju. Będą im zwykle towarzyszyć opady deszczu do 10-15 mm, miejscami ilość opadów wzrośnie do 20-25 mm, spodziewane są także porywy wiatru do 60-70 km/h oraz drobny grad. Burze mogą pojawić się również w nocy z czwartku na piątek. Będą miały tendencję do przemieszczania się z zachodu kraju na wschód.

Według Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB oraz publikowanych modeli pogodowych, w najbliższych dniach możemy liczyć na znaczny wzrost temperatury w całym kraju.

