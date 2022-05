Serwis wRealu24 zablokowany. To ABW? W ramach "czarnej listy rosyjskiej propagandy"?

Według nieoficjalnych informacji portalu zaufanatrzeciastrona.pl Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zablokowała w Polsce w ostatnim czasie szereg stron. Ich lista jest niejawna, ale portal podaje nazwy 12 z nich, których zamknięcie potwierdził.

ABW blokuje strony rosyjskiej propagandy? Na czarnej liście m.in. portal Marcina Roli

Według portalu na "czarnej liście rosyjskiej propagandy" znalazły się między innymi strony internetowe należące do Marcina Roli, współpracującego w przeszłości z m.in. z tygodnikiem "Do Rzeczy", powiązanego ze środowiskiem Młodzieży Wszechpolskiej i ONR. Chodzi o serwisy wrealu24.pl oraz wrealu24.tv, na których w przeszłości pojawiały się m.in. treści negujące pandemię, za co YouTube w przeszłości usunął już jeden z filmów witryny, powołując się na udostępnianie "nieprawdziwych informacji medycznych". "Newsweek" zauważa natomiast, że w ostatnim czasie na portalu pojawiły się stwierdzenia, jakoby uchodźcy z Ukrainy "odbierali nam kraj".

"Udało się potwierdzić umieszczenie na tej liście części dość oczywistych domen, szerzących kremlowską propagandę i ich lokalnych amplifikatorów w Polsce" - czytamy na zaufanatrzeciastrona.pl. W weryfikacji pomóc miały doniesienia czytelników oraz własnoręczne testy na serwisach DNS.

"W sieci rozgorzał sponsorowany skrajny hejt na mnie i Telewizję wRealu24 a propos wyimaginowanej 'ruskiej narracji' i blokady naszych stron w sieci. Dokładnie tak to się kończy, kiedy mówi się głośno o polskiej Niepodległości, Suwerenności i bezpieczeństwie państwa" - komentuje sprawę na Twitterze Rola. Swoje oburzenie wyraził także Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, pisząc o "wprowadzaniu mechanizmu cenzury politycznej w rękach rządu" i blokowaniu legalnie działających mediów.

Poza serwisami Roli, na liście zablokowanych witryn znaleźć miały się także: dziennik-polityczny.com, lenta.ru, myslpolska.info, pl.sputniknews.com, ria.ru, rt.com, ruptly.com, wicipolskie.pl, wolnemedia.net i xportal.pl.



Marcin Rola żali się, że nie dostał żadnej decyzji o zablokowaniu strony

Nie wszyscy dostawcy internetu blokują jednak podane wyżej strony. I tak wolnemedia.net umieściły post, w którym publikują nagranie Marcina Roli, w którym twierdzi on, że do dziś żadne służby nie wezwały go na przesłuchanie ani nie wręczyły żadnej decyzji ws. zablokowania strony.

