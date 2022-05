4 maja o godzinie 9 maturzyści przystąpili do pisania egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, który jest obowiązkowy dla wszystkich zdających. Sprawdź, jakie były tematy rozprawek w tegorocznym arkuszu maturalnym.

Matura 2022. Jakie były tematy wypracowań?

Jedna z maturzystek podzieliła się na Twitterze informacją, jakie tematy mieli do wyboru na egzaminie. Tematem pierwszej rozprawki była tradycja w odniesieniu do fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Z kolei drugi do wyboru tematem wypracowania była "relacja z drugim człowiek jako źródło szczęścia" - tutaj tekstem źródłowym był fragment powieść Marii Dąbrowskiej "Noce i dnie". Trzecim tematem była interpretacja wiersza - jednak na razie nie wiadomo, o który utwór konkretnie chodzi.

Matury 2022. Harmonogram egzaminów

Za maturzystami pierwszy egzamin. Wszyscy przystępujący do matury mają do napisania jeszcze dwa obowiązkowe egzaminy na poziomie podstawowym - z matematyki oraz języka obcego. Poniżej znajdziesz harmonogram matur. Sprawdź, którego dnia i o której godzinie odbędzie się twój egzamin.

4 maja 2022 (środa)

godz. 14:00 - język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

5 maja 2022 (czwartek)

godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy),

godz. 14:00 - historia muzyki (poziom rozszerzony).

6 maja 2022 (piątek)

godz. 9:00 - język angielski (poziom podstawowy),

godz. 14:00 - język francuski, język niemiecki, język włoski, język rosyjski, język hiszpański (poziom podstawowy).

9 maja 2022 (poniedziałek)

godz. 9:00 - język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny),

godz. 14:00 - filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2022 (wtorek)

godz. 9:00 - język polski (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 - język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

11 maja 2022 (środa)

godz. 9:00 - matematyka (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 - język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

12 maja 2022 (czwartek)

godz. 9:00 - biologia (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 - język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

13 maja 2022 (piątek)

godz. 9:00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 - język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

16 maja 2022 (poniedziałek)

godz. 9:00 - chemia (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 - język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

17 maja 2022 (wtorek)

godz. 9:00 - historia (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 - język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

18 maja 2022 (środa)

godz. 9:00 - geografia (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 - język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

19 maja 2022 (czwartek)

godz. 9:00 - fizyka (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 - historia sztuki (poziom rozszerzony).

20 maja 2022 (piątek)

godz. 9:00 - informatyka (poziom rozszerzony),

godz. 14:00 - język kaszubski, język łemkowski (poziom rozszerzony).

23 maja 2022 (poniedziałek)