Warszawa. Seria gwałtów w przejazdach osobowych. 20 zdarzeń, podobny modus operandi

W środę w "Rzeczpospolitej" ukazał się materiał na temat serii gwałtów w Warszawie, dokonywanych w przejazdach zamawianych w internecie. Dziennikarzom udało się dotrzeć do listy śledztw, które dotyczą przestępstw seksualnych wobec młodych mieszkanek stolicy. Sprawcami mają być kierowcy sieci Uber i Bolt. Skala przestępstw jest na tyle duża, że prokuratura zaapelowała o działania prewencyjne, które pomogą zapobiegać dalszym gwałtom i molestowaniom.

REKLAMA

Zobacz wideo Piekło kobiet. Przemoc seksualna to w Polsce codzienność

Warszawa. Gwałty w przejazdach osobowych zamawianych przez internet. Śledztwa w sprawie 20 przypadków

Z ustaleń dziennika wynika, że śledztwa prowadzone są w 20 przypadkach, z czego 11 miało miejsce w 2021 roku, a dziewięć już w 2022 roku. Zdarzeń tych może być jednak znacznie więcej, niż pokazują to oficjalne dane. Niektóre ofiary nie zgłaszają się bowiem do organów ścigania. - Tylko w końcu 2021 roku i w pierwszym kwartale obecnego zarejestrowano w prokuraturach okręgowych 15 postępowań dotyczących przestępstw seksualnych na kobietach, które skorzystały z tzw. taksówek na aplikację - mówi "Rz" prokurator z Warszawy.

Poszkodowanymi są młode kobiety - Polki i cudzoziemki. Najmłodsza ofiara ma zaledwie 16 lat. "Rzeczpospolita" opisuje też jedno ze zdarzeń, które miało miejsce pod koniec kwietnia tego roku.

Ofiarą jest młoda cudzoziemka, która o świcie wyszła z domu koleżanki i zamówiła kurs Uberem. Przejazd miał trwać kwadrans. Kierowca zatrzymał się jednak w bocznej drodze, zaczął dotykać pasażerkę, a następnie ją zgwałcił. Kobieta próbowała się bronić, ale sprawca był zbyt silny. 24-letni gwałciciel został zatrzymany dzień po zgłoszeniu. Jak się okazało, wykorzystał tego dnia cudzą kartę kierowcy.

Przeczytaj więcej informacji z Polski na stronie głównej Gazeta.pl.

Uniwersytet Warszawski. "Jest nam wstyd". Molestował nie jeden, a dwóch profesorów

Kierowcy przesiadają się na tylne siedzenie, gdzie gwałcą lub molestują pasażerki

W 13 z 20 przypadków doszło do gwałtów i jednego usiłowania gwałtu, a w pozostałych do poddania się innej czynności seksualnej. 12 sprawców to cudzoziemcy, a tożsamości pozostałych ośmiu jeszcze nie ustalono. W połowie są to kierowcy Ubera i Bolta, a w trzech przypadkach nie ustalono rodzaju aplikacji, z której został zamówiony przejazd.

Modus operandi sprawców jest niemal identyczny. Mężczyźni atakują kobiety nocą lub o świcie. Zatrzymują auto na bocznej ulicy. Przesiadają się na tylne siedzenie, gdzie molestują lub gwałcą pasażerki. Tożsamość podejrzanych w sprawach została już ustalona. Wobec niektórych kierowców zastosowano tymczasowe areszty. Wśród oskarżonych jest także mężczyzna, który molestował kobietę o imieniu Noemi, która nagłośniła sprawę w internecie.

Pani Noemi była molestowana przez kierowcę. "Wywiózł mnie na parking, dookoła było pusto"

Uber i Bolt zapewniają, że wymagają od kierowców zaświadczeń, w tym m.in. o niekaralności, badań, kopii prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego. Każde zgłoszenie nadużycia w Uberze ma skutkować "natychmiastową utratą dostępu do aplikacji i brakiem możliwości ponownego założenia konta". Uber wprowadził też "system weryfikowania tożsamości w czasie rzeczywistym".

***

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>