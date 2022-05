W styczniu tego roku pojawiła się informacja, że Magdalena Ogórek zrezygnowała z prowadzenia programu "W kontrze", który był emitowany na TVP Info. Dziennikarka tłumaczyła wówczas, że wraz z drugim prowadzącym, Jarosławem Jakimowiczem, mówią "zupełnie innymi językami". Także wtedy pojawiła się informacja, że Ogórek ma już wkrótce pojawić się w nowym programie TVP.

Magdalena Ogórek poprowadzi nowy program polityczny TVP Info

"Bardzo mi miło oznajmić, iż od jutra poprowadzę dla Państwa nowy program polityczny: 'PLAN DNIA' Serdecznie zapraszam" - napisała we wtorek 3 maja Ogórek na Twitterze, dodając, że audycja emitowana będzie od poniedziałku do czwartku o godz. 9:40 na antenie TVP Info.

- Będzie to program codzienny i bardzo angażujący, stąd rozważane jest w ogóle odejście redaktor Ogórek z "W kontrze" - mówił w styczniu tego roku Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Magdalena Ogórek - od współpracy z SLD do kariery w TVP

Do 2015 roku Magdalena Ogórek związana była z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, od początku podkreślając jednak swoją bezpartyjność. W przeszłości miała m.in. pracować w kancelarii ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Między rokiem 2008 a 2010 była zatrudniona w klubie poselskim SLD, przez trzy lata pełniła także funkcję szefowej gabinetu przewodniczącego ugrupowania Grzegorza Napieralskiego, a w 2010 roku, podczas wyborów prezydenckich, została członkinią jego sztabu wyborczego. W kolejnym roku bezskutecznie kandydowała do Sejmu z ramienia komitetu wyborczego SLD.

W 2015 roku, po zatwierdzeniu przez zarząd SLD, wzięła udział w wyborach na prezydenta RP. W wyborach uzyskała 2,38 proc. głosów.

W 2016 roku Ogórek została natomiast publicystką konserwatywnego tygodnika "Do rzeczy", a także zaczęła prowadzić programy "W tyle wizji" i "W tyle wizji extra" w TVP Info. Od tej pory regularnie zaczęła pojawiać się w programach Telewizji Polskiej.

