Matury 2022. Uczniowie liceów i techników zmierzą się z egzaminem z języka polskiego

Rozpoczynają się matury. Ponad 289 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników o godzinie 9:00 rozpocznie pisanie egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku maturę będzie zdawało także 41 obywateli Ukrainy oraz ponad 105 tysięcy osób, które nie zdały egzaminu wcześniej lub chcą poprawić wynik z poprzednich lat.

Rozpoczynają się matury 2022

Maturzyści podczas egzaminu w pierwszej części będą mieli do rozwiązania test sprawdzający m.in. czytanie ze zrozumieniem. Druga część to wypowiedź pisemna. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że w tym roku maturzyści mogą wybrać napisanie wypracowania na jeden z trzech tematów, a nie jak było dotąd, z dwóch. - Dwa tematy są rozprawkowe, jeden temat to interpretacja wiersza - mówił dyrektor CKE.

Maturzyści muszą obowiązkowo napisać egzamin z trzech przedmiotów - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Każdy egzamin na poziomie podstawowym. Muszą też wybrać jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. W tym roku nie będzie obowiązku zdawania matur ustnych. Wyniki matur 5 lipca.

Harmonogram maturalny

Harmonogram tegorocznych egzaminów maturalnych prezentuje się następująco:

4 maja (środa) - godz. 9:00 - język polski (poziom podstawowy), godz. 14:00 - język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony);

5 maja (czwartek) - godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy), godz. 14:00 - historia muzyki (poziom rozszerzony);

6 maja (piątek) - godz. 9:00 - język angielski (poziom podstawowy), godz. 14:00 - język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (poziom podstawowy);

9 maja (poniedziałek) - godz. 9:00 - język angielski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język angielski (poziom dwujęzyczny) lub filozofia;

10 maja (wtorek) - godz. 9:00. - język polski (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

11 maja (środa) - godz. 9:00 - matematyka (poziom rozszerzony), godz. 14:00 - język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

12 maja (czwartek) - godz. 9:00 biologia; godz. 14:00 - język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

13 maja (piątek) - godz. 9:00 wiedza o społeczeństwie, godz. 14:00 - język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

16 maja (poniedziałek) - godz. 9:00 - chemia, godz. 14:00 - język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny);

17 maja (wtorek) - godz. 9:00 historia, godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy);

18 maja (środa) - godz. 9:00 - geografia, godz. 14:00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony);

19 maja (czwartek) godz. 9:00 fizyka, godz. 14:00 - historia sztuki;

20 maja (piątek) - godz. 9:00 informatyka, godz. 14:00 język kaszubski lub język łemkowski (oba na poziomie rozszerzonym);

23 maja (poniedziałek) - godz. 9:00 - matematyka poziom podstawowym w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 10:35 - historia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 12:10 - geografia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 13:45 - biologia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 15:20 - chemia poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, godz. 16:55 - fizyka poziom rozszerzony w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

