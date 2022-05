Matura 2022. Co zabrać na egzamin? Jakie zachowanie skutkuje anulowaniem testu? [ZASADY]

Już w środę 4 maja tegoroczni maturzyści przystąpią do pierwszych egzaminów maturalnych. Na początek zmierzą się z językiem polskim oraz językiem łacińskim i kulturą antyczną na poziomie rozszerzonym. W kolejne dni czeka na nich natomiast m.in. matematyka i język obcy. Wiele osób zastanawia się, na co może sobie pozwolić w trakcie pisania egzaminu. Przedstawiamy najważniejsze zasady, które powinniśmy mieć na względzie podczas matury.

Matura 2022. Czego nie robić podczas egzaminu maturalnego?

Choć nie jest to nic zaskakującego, warto podkreślić, że podczas matury nie wolno ściągać - czy to używając własnych notatek, czy próbując skontaktować się z innymi osobami. W przypadku, gdy zostaniemy przyłapani na gorącym uczynku, zostaniemy nie tylko wyproszeni z sali, ale stracimy także możliwość do uczestniczenia w sierpniowej poprawce. Jeśli natomiast wniesiemy na salę komórkę, która w trakcie testu zadzwoni, egzamin zostanie unieważniony dla całej sali. Warto mieć to na uwadze, by nie dać ponieść się ewentualnym pokusom.

Podczas matury nie wolno także chodzić po sali. Z egzaminu możemy wyjść przed czasem, jednak obowiązują tu konkretne zasady. Po pierwsze zrobić możemy to najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia testu. Po drugie, sali nie można opuszczać w ciągu ostatnich 15 minut czasu przeznaczonego na egzamin. Sam zamiar opuszczenia sali trzeba natomiast wcześniej zgłosić przez podniesienie ręki, a arkusz maturalny zamknąć i przesunąć na brzeg ławki.

Matura 2022. Harmonogram i terminy egzaminów

Matura 2022 - co wziąć na egzamin?

Mimo że na salę wielu rzeczy wnieść nie możemy (koniecznie musimy pamiętać, by zostawić przed salą telefony komórkowe czy inne urządzenia elektroniczne), o niektórych przedmiotach musimy pamiętać, a inne natomiast warto mieć ze sobą.

Przed wejściem na egzamin musimy się wylegitymować, trzeba więc pamiętać, by zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. Do tego maturzyści muszą być zaopatrzeni w długopis z czarnym wkładem - warto jednak zadbać o kilka zapasowych sztuk, gdyby wkład niespodziewanie się wyczerpał albo odmówił posłuszeństwa. Na salę możemy wnieść także ołówek (choć za jego pomocą nie wypełniamy arkusza, a co najwyżej robimy notatki). Dozwolona jest także woda mineralna (bez etykiety) i chusteczki higieniczne (bez opakowania).

Dodatkowo podczas egzaminu z matematyki możemy posiadać przy sobie także linijkę, cyrkiel oraz kalkulator prosty.

