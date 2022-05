Matura 2022. Co można zabrać na egzamin? Jakie przedmioty są zabronione? [LISTA]

Matura w 2022 roku odbędzie się w dniach od 4 do 23 maja. Maturzyści mają więc ostatnie chwile na to, by przygotować się do egzaminów - zwłaszcza z języka polskiego na poziomie podstawowym, który otwiera całą serię testów. Co warto wziąć ze sobą na egzamin, a czego nie będzie wolno nam wnieść?

REKLAMA

Zobacz wideo Czas iść do szkoły, a włosy najchętniej schowałabyś pod czapką? Ta fryzura cię uratuje!

Matura 2022. Co można wziąć na egzamin maturalny?

Maturzyści poza dobrym nastawieniem powinni przygotować też przed egzaminem dowód potwierdzający tożsamość. Może to być dowód osobisty lub paszport.

potwierdzający tożsamość. Może to być dowód osobisty lub paszport. Poza tym przyda się także długopis - koniecznie z czarnym tuszem. Warto wziąć co najmniej kilka długopisów, gdyby jeden nam się wypisał. W razie problemów komisja dostarczy nam piszący długopis.

- koniecznie z czarnym tuszem. Warto wziąć co najmniej kilka długopisów, gdyby jeden nam się wypisał. W razie problemów komisja dostarczy nam piszący długopis. Na maturę z matematyki, która na poziomie podstawowym odbędzie się 5 maja, można zabrać podstawowe przybory: linijkę , cyrkiel i kalkulator prosty.

, i Poza tym uczniowie mogą mieć butelkę z wodą, jednak bez etykiety, pod którą można byłoby schować ściągawki.

To samo dotyczy chusteczek higienicznych, które możemy wnieść bez opakowania.

higienicznych, które możemy wnieść bez opakowania. Na wybrane egzaminy można przynieść również lupę.

Na egzaminie można mieć także gumkę i ołówek, jeśli chcemy robić obliczenia na brudno. Należy pamiętać, że ocenie podlegają zapiski wykonane wyłącznie długopisem!

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Papież Franciszek chce się spotkać z Władimirem Putinem w Moskwie

Matura 2022. Czego nie można wnieść na egzamin?

Przedmioty, które uczniowie mogą wziąć na egzamin maturalny są ściśle określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Co roku jednostka ta przypomina o kategorycznym zakazie wnoszenia na salę telefonów komórkowych lub urządzeń elektronicznych.

- Trzeba mieć świadomość, że samo wniesienie na salę takiego urządzenia oznacza unieważnienie egzaminu i niemożność przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu - przypomina dyrektor CKE Marcin Smolik. Jakie przedmioty są zabronione na maturze?

telefony i urządzenia telekomunikacyjne, maskotki i figurki "na szczęście", książki - z wyłączeniem atlasów czy słowników, które są na sali i mogą być udostępnione uczniowi na jego prośbę (należy podnieść rękę, poczekać na przyjście nauczyciela z komisji i poprosić o daną książkę), notatniki, plecaki, torebki.

Poza słownikami szkoła udostępnia także karty ze wzorami.

Tatry. Turyści wchodzą na tafle jezior. TPN: To skrajnie niebezpieczne