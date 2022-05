Lawrence "Larry" Ugwu to muzyk, poeta, pedagog i animator kultury z Nigerii. Mężczyzna od 40 lat mieszka w Polsce, a od 18 lat pełni funkcję dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.

Gdańsk. Larry Ugwu został zaatakowany przez dwóch rasistów

Larry Ugwu został zaatakowany w czwartek 28 kwietnia około godziny 16.30 na ulicy Elżbietańskiej - w samym centrum Gdańska.

- Jechałem ulicą Elżbietańską. Dwóch mężczyzn blokowało jezdnię. Stali na niej, przewracali się, znowu wstawali. Uznałem, że są pijani, więc kilka chwil czekałem, aż sobie pójdą. Gdy jednak to trwało dłuższą chwilę, zatrąbiłem na nich. Wtedy jakby oszaleli - relacjonował sam Lawrence "Larry" Ugwu dla portalu trojmiasto.pl. Jeden z napastników zaczął uderzać w szybę. Następnie obaj kopali w jadący samochód.

- Kilkanaście metrów dalej zatrzymałem samochód i wysiadłem z niego, by wyjaśnić tę sytuację. To był błąd - dodał Lawrence Ugwu. Jeden z napastników wyjął długi nóż, który przypominał bagnet i podbiegł do Larry’ego. Na szczęście udało mu się uciec. Wówczas napastnik wyładował swoją złość na samochodzie, przebijając oponę nożem.

Świadkowie zdarzenia zaczęli krzyczeć i wezwali pomoc. Jeden ze świadków, próbując bronić Larry'ego, został uderzony. Sprawcy zaczęli uciekać w kierunku Targu Drzewnego. - Zacząłem iść za napastnikami, w pewnej odległości, by naprowadzić na nich policję. Nagrywałem ich telefonem. Oni uciekali, jednocześnie mnie obrażając, wyzywając od małp, kazali mi wracać do dżungli - opowiadał Larry Ugwu.

Gdańsk. Córka Larry’ego Ugwu i policja proszą o pomoc w schwytaniu sprawców

"Dwóch mężczyzn zaatakowało nożem, grożąc mu śmiercią. Krzyczeli groźby i rasistowskie obelgi. Przebili nożem oponę jego samochodu. Uderzyli mężczyznę, który stanął w obronie Larry'ego. Jego również prosimy o kontakt!" - napisała Tonia Ugwu, córka pokrzywdzonego na Facebooku. Udostępniła również zdjęcia z monitoringu, prosząc o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców.

"Poszukiwani: dwóch mężczyzn (wizerunki na zdjęciach). Osobnik w jasnej kurtce i spodniach moro zaatakował dużym nożem "wojskowym", ok. 40-centymetrowym. Drugi był ubrany w czarną kurtkę, niebieskie jeansy, ciemne okulary" - napisała na Facebooku.

Zaapelowała również o udostępnianie opublikowanego przez siebie posta, aby "udało się znaleźć tych agresorów".

- Zabezpieczyliśmy zapis kamer monitoringu z miejsca zdarzenia. Jest analizowany. Pracujemy nad ustaleniem i zatrzymaniem sprawców - poinformowała trójmiasto.pl Magdalena Ciska z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

"Wszystkie osoby, które wiedzą, kim mogą być mężczyźni ze zdjęć lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości, lub miejsca pobytu, prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji w Śródmieściu. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 47 741-34 -22, bądź zgłaszając się do najbliższej jednostki policji lub pisząc na adres komendant.kp2@gd.policja.gov.pl" - apeluje policja.

