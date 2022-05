Bon turystyczny 2022. Do kiedy można go wykorzystać? Czas powoli się kończy

Pod koniec zeszłego roku Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której bon turystyczny został wydłużony. Do kiedy rodzice mogą wykorzystać 500 plus na wakacje? Czas powoli się kończy.

REKLAMA

Polski Bon Turystyczny. Kiedy mija jego ważność?

Bon turystyczny o wysokości 500 złotych można wykorzystać do 30 września 2022 roku. Przysługuje on na każde dziecko do 18. roku życia. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności rodzice otrzymają dodatkowe 500 zł, czyli łącznie 1000 zł dofinansowania.

Zobacz wideo Jak uzyskać i jak wykorzystać bon turystyczny?

Bon turystyczny obowiązuje wyłącznie na wypoczynek w Polsce. Można opłacić nim m.in. nocleg, bilety wstępu - m.in. do muzeów i innych atrakcji. Co za tym idzie, danej kwoty nie trzeba wydawać jednorazowo. Należy jednak pamiętać, by przed wyjazdem aktywować bon turystyczny.

Co dobrego zdarzyło się w 2021 roku? Przypominamy same pozytywne wydarzenia

Bon turystyczny 2022. Jak go aktywować?

Bon turystyczny to 16-cyfrowy kod, który należy okazać w obiekcie, z którego usług będziemy korzystać. Kod można wygenerować w systemie teleinformatycznym na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). W systemie należy otworzyć zakładkę "Ogólny" i wybrać z niej opcję "Polski Bon Turystyczny". Dalej klikamy w "Aktywuj Bon" i wypełniamy wniosek o świadczenie, który po podpisaniu wysyłamy do Polskiej Organizacji Turystycznej.

PIT za 2021. Co zrobić, jeśli nie rozliczyłeś się z urzędem skarbowym?

Rodzice, którzy w PUE ZUS nie widzą zakładki "Polski Bon Turystyczny", muszą się upewnić, czy spełnione zostały wszystkie wymagania, które pozwalają na uzyskanie świadczenia.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Jeśli pojawi się problem z wygenerowaniem kodu, to trzeba złożyć wniosek o ustalenie praw do bonu do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Bon turystyczny zostanie przesłany na wskazany wcześniej numer telefonu lub adres mailowy. Numer kodu należy okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej po zakwaterowaniu.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.