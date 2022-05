Pogoda na majówkę. Burze w górach. Cyklon sprowadzi też ochłodzenie i przymrozki

"Dzisiaj pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia. Przelotne opady deszczu i możliwe burze, zwłaszcza na południu. Opady w burzach do 15 mm, możliwy grad. Rano lokalnie mgły do 200 m. Temperatura od 11 st. C nad morzem do 20 st. C na południu. Wiatr słaby, zmienny. W burzach porywy do 60 km/h" - zapowiadał w poniedziałek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Nietoperze są żywym barometrem zmian klimatycznych. W Polsce szybko ubywa gatunków zimnolubnych

Pogoda na majówkę. Zmiana aury jeszcze w poniedziałek

Początek dnia praktycznie w całej Polsce rozpoczął się słonecznie i ciepło, jednak już od południa rozpoczną się pierwsze zawirowania pogodowe. W południowych regionach Polski mogą wystąpić wówczas burze z opadami deszczu, a lokalnie z gradem.

Słabe, przelotne opady są możliwe tez w centrum i na wschodzie, dlatego podczas popołudniowych spacerów warto zabrać ze sobą parasolkę. Wiatr będzie słaby i zmienny, w czasie burz rozpędzi się do nawet 60 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach aura zapowiada się korzystnie, będzie ciepło i słonecznie.

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda na 2 maja. Na termometrach nawet 20 stopni

Pogoda na majówkę. Ochłodzenie od wtorku?

W prognozie zagrożeń IMGW we wtorek nad ranem na północnym wschodzie przewidywane są przymrozki. W ciągu dnia temperatura powietrza podskoczy, ale będzie niższa niż na początku weekendu majowego i wyniesie maksymalnie od 11 do 16 stopni Celsjusza. Ponadto w górach nadal możliwe będą burze.

Andrzej Duda na łące podczas chrztu tulipanów. "Oto tulipan Agata"

Jak wskazują Fani Pogody, za zmianę pogody odpowiedzialny będzie cyklon przesuwający się znad Skandynawii nad Rosję. Ochłodzenie rozpocznie się 3 maja i obejmie przede wszystkim północno-wschodnie regiony, ale będzie krótkie. Z prognozy wynika, że w ciągu kolejnych tygodni maja temperatura powietrza będzie rosła i w niektórych regionach przekroczy średnią klimatyczną, zwiastując nadchodzące lato.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.