18 lat Polski w UE. Mateusz Morawiecki apeluje o obronę zjednoczonej Europy

"Dziś 18. rocznica naszej obecności w Unii Europejskiej. Polska i cała Europa zdają w tym czasie prawdziwy egzamin dojrzałości. Zjednoczona, solidarna Europa była marzeniem pokoleń Polaków. Musimy obronić to marzenie dla przyszłych pokoleń" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Do rocznicy odniósł się też resort spraw zagranicznych. "Po ponad dziesięciu latach przygotowań, 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dziś wspieramy unijne aspiracje innych. Europa nie będzie kompletna, dopóki wszystkie państwa pragnące wstąpić do UE nie uzyskają takiej możliwości" - napisało MSZ.

Polski Instytut Ekonomiczny: 80,1 proc. Polaków pozytywnie ocenia skutki akcesji do UE

Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego pt.: "Pokolenie Unii Europejskiej" wynika, że pozytywne skutki akcesji do UE dostrzega przeważająca część polskiego społeczeństwa. 80,1 proc. dorosłych mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym. 79,0 proc. twierdzi, że wejście do UE poprawiło ich standard życia, a 82,2 proc. wiąże to wydarzenie z poprawą sytuacji na rynku pracy.

Polska stała się jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Z tą chwilą zakończył się proces integracji ze strukturami europejskimi. Wejście do Unii poprzedzone było procesem akcesyjnym, który zakończył się podpisaniem traktatu akcesyjnego w kwietniu 2003 roku. W czerwcu tego samego roku ponad trzy czwarte Polaków głosujących w referendum opowiedziało się za członkostwem w Unii.