Lublin. Rozbrylacz wciągnął nogę pracownika przetwórni owoców. Strażacy rozcięli maszynę

W woj. lubelskim doszło do wypadku w przetwórni owoców. Maszyna do rozdrabniania produktów głęboko zamrożonych wciągnęła nogę 46-letniemu pracownikowi. Z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia.

