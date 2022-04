Kudowa-Zdrój. 9-letnia dziewczynka zginęła po potrąceniu samochodem. Kierowca odjechał

Jak podaje "Gazeta Wrocławska", do wypadku doszło w piątek 29 kwietnia w Kudowie-Zdroju w województwie dolnośląskim. Na ulicy Tkackiej kierowca samochodu terenowego potrącił dziecko i uciekł z miejsca zdarzenia.

Wypadek w Kudowie-Zdroju. 23-letni kierowca śmiertelnie potrącił dziewięcioletnią dziewczynkę

- Około godz. 17:45 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o potrąceniu dziewczynki poza drogą publiczną - dodała w rozmowie z Wirtualną Polską asp. szt. Joanna Bielak z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Do wypadku doszło poza jezdnią, w miejscu, gdzie często bawi się grupa dzieci. W zdarzeniu poszkodowana została dziewięcioletnia dziewczynka. Na miejsce od razu wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Niestety, mimo udzielonej pomocy, życia dziecka nie udało się uratować.

Chociaż kierowca zbiegł, to niedługo później został zatrzymany dzięki pomocy rodziny ofiar wypadku i działaniu policji. Jak się okazało, za kierownicą terenówki siedział 23-letni mężczyzna. Jak przekazało RMF FM, w sprawie zatrzymano też pasażera samochodu, który może odpowiedzieć za to, że nie udzielił pomocy.

Okoliczności wypadku bada grupa dochodzeniowo-śledcza policji pod nadzorem prokuratury.

Ucieczka z miejsca wypadku

Zgodnie z polskim prawem ucieczka z miejsca kolizji lub wypadku jest traktowana bardzo surowo. Jeśli w takim zdarzeniu poszkodowane zostały jakiekolwiek osoby, to kierowca musi liczyć się z karą pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat. Ponadto sąd może dożywotnio odebrać prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jak czytamy w Kodeksie karnym:

Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Zgodnie z artykułem 177 KK, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to sprawca podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

